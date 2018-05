vor 33 Min.

Kreis Aichach-Friedberg legt bei Straßenbau Geld drauf

Gute Baukonjunktur zeigt sich bei Ausschreibungen: Fast 800000 Euro mehr als eingeplant

Von Christian Lichtenstern

Mit dem ersten Spatenstich gestern für den neuen Kreisverkehr südlich der Autobahnkrake beim Dasinger Ortsteil Lindl hat der Landkreis eine teure Baustelle eröffnet – eine von mehreren in diesem Jahr. Die Baukonjunktur brummt, und die Straßenbaufirmen sind mit Aufträgen ausgelastet. Die Folgen kennen alle, die derzeit bauen: Es gibt kaum Handwerker, und die Preise steigen.

Der Kreisausschuss und der Kreistag haben jetzt überplanmäßige Ausgaben von insgesamt fast 800000 Euro für vier Projekte an Kreisstraßen genehmigt. Peter Wenhardt, Leiter der Tiefbauabteilung am Landratsamt, spricht von Preisen, die zwischen 15 und 20 Prozent über der Kostenschätzung liegen. Was tun? Den Bau verschieben, abwarten, neu ausschreiben und auf günstigere Preise hoffen? Diese Option wurde in den Kreisgremien durchaus diskutiert, aber verworfen. Die Hoffnung, dass es günstiger wird, ist für viele reine Spekulation. Es können genauso gut noch teurer werden, so Kommunalpolitiker in der Diskussion.

Die Gemeinde Schmiechen hat vor Kurzem bei einem gemeinsamen Projekt mit dem Kreis aber genau diese Option gezogen. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt wird geschoben (wir berichteten). Die Kommune ist für die Erneuerung der Wasserleitungen auf dem einen Kilometer langen Abschnitt zuständig. Bei der Ausschreibung ging nur ein Angebot ein, und das lag gleich um 60 Prozent über der Schätzung. Schon bei den geplanten 400000 Euro sah sich die Gemeinde gezwungen, den Wasserpreis zu verdreifachen. Denn die Investitionen müssen ja später über die Wasserrechnung auf die Verbraucher umgelegt werden. Die Sanierung der Kreisstraße ist Aufgabe des Wittelsbacher Landes. Hier lagen die Mehrkosten bei 20 Prozent. Weil jetzt die Wasserversorgung nicht gemacht wird, verschiebt sich auch der Straßenbau.

Das in Schmiechen „gesparte“ Geld verwendet der Kreis jetzt übrigens für die Mehrkosten der anderen vier Straßenprojekte. Für den Umbau der Kreuzung bei Lindl in einen Kreisel rechnet der Kreis mit Mehrkosten von rund 240000 Euro. Der Bauauftrag selbst wurde für 630000 Euro vergeben. Der Ausbau der Straße zwischen den Friedberger Stadtteilen Bachern und Rohrbach wird um rund 350000 Euro teurer. Die Straßenbaufirma wurde für 825000 beauftragt. Mit rund 75000 Euro überplanmäßigen Ausgaben rechnet der Kreis für die Sanierung der Ortsdurchfahrt der AIC 2 in Aichach (Freisinger Straße). Vergeben wurde für 155000 Euro. Insgesamt rund 110000 Euro drauflegen muss das Wittelsbacher Land für die Sanierung der Kreisstraßen AIC 10 (Dasing-Harthausen) und AIC 21 (Wessiszell-Tattenhausen). Die Tiefbaufirma bekommt den Auftrag für 360000 Euro.

