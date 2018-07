07:14 Uhr

Kreisel in Aichach soll in einer Woche fertig sein

Am neuen Kreisverkehr zwischen Bahnhofstraße und Franz-Beck-Straße in Aichach laufen schon die Asphaltierungsarbeiten.

Dann kann der Verkehr an der Bahnhofstraße wieder rollen - zumindest zur Franz-Beck-Straße. Richtung Altstadt bleibt die Bahnhofstraße noch länger gesperrt.

Wenn alles gut läuft, wird der neue Kreisverkehr in Aichach zwischen Bahnhofstraße und Franz-Beck-Straße für den Verkehr freigegeben. Immer vorausgesetzt, das Wetter spielt mit und die Arbeiten können wie geplant durchgezogen werden. Diese gute Nachricht verkündete Bürgermeister Klaus Habermann am Mittwochabend in der Bürgerversammlung in Mauerbach. Auf der Baustelle haben bereits die Asphaltierungsarbeiten begonnen. Fast fertig sind die Parkplätze zwischen Bahnhofstraße und Paar, die im Zuge des Hochwasserschutzes etwas höhergelegt wurden. Wenn der Kreisverkehr für den Verkehr freigegeben ist, ist die Verbindung zum Freibad und in Richtung Milchwerk und B300 wieder frei. Damit dürfte sich der Verkehrsfluss um die Altstadt herum wieder entzerren. Der Bereich der Bahnhofstraße zwischen dem neuen Kreisverkehr und der Prieferstraße bleibt allerdings weiter gesperrt. Ursprünglich bis Oktober sollte sie mitsamt den Gehwegen ausgebaut werden. Jetzt könnte dieser Teil schon im September fertig werden, so Habermann. Neue Bäume sollen noch im Herbst gepflanzt werden. (bac)

