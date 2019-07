vor 27 Min.

Kreislaufkollaps im Stau: Notarzt wird eingeflogen

An der A 8 bei Adelzhausen landete am Mittwochnachmittag der Rettungshubschrauber - allerdings nicht um Unfallopfer zu versorgen.

Autofahrer im Stau braucht Hilfe. Notarzt kommt mit dem Hubschrauber

An der A 8 bei Adelzhausen landete am Mittwochnachmittag der Rettungshubschrauber – allerdings nicht um Unfallopfer zu versorgen. Vielmehr hatte sich die Rettungsleitstelle entschieden, einen Notarzt per Hubschrauber dorthin zu schicken, um einen im Stau stehenden Autofahrer wegen Kreislaufproblemen zu versorgen. Im oberbayerischen A-8-Bereich war ein Unfall passiert, der Rückstau reichte weit zurück. Die Fahrt eines Notarztwagens oder des Rettungsdienstes durch den Stau via Rettungsgasse hätte vermutlich deutlich länger gedauert, hieß es bei der Polizei. (wer)

