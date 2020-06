00:32 Uhr

Kreisstraße wird saniert

Sperre ab 2. Juli ab Kreisel in Ehekirchen

Der Nachbar-Landkreis Neuburg-Schrobenhausen saniert die Kreisstraße ND 13 ab dem Kreisverkehr an der Staatsstraße 2035 in Ehekirchen über die Ortsteile Seiboldsdorf bis zum Ortsende von Dinkelshausen – der Kreisverkehr in Ehekirchen bleibt dabei laut einer Mitteilung weiterhin befahrbar. Auf der genannten Strecke wird der sanierungsbedürftige Deckenbelag abgefräst und durch eine neue Deckschicht ersetzt.

Zur Durchführung dieser Maßnahme wird die Kreisstraße ND 13 auf dem gesamten Bauabschnitt vom Donnerstag, 2. Juli, bis zum Freitag, 17. Juli, für den öffentlichen Verkehr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt laut der Mitteilung des Landratsamtes über die Staatsstraßen 2035 und 2050. (AZ)

