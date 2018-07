00:35 Uhr

Kreistag: CSU-Fraktion bestätigt Tomaschko

Abgeordneter bleibt bis 2020 Vorsitzender. Auch weiterer Vorstand wieder gewählt

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands der CSU-Kreistagsfraktion ist Peter Tomaschko einstimmig als Vorsitzender bestätigt worden. Tomaschko ist Landtagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender und steht seit zwölf Jahren an der Spitze der Kreistagsfraktion. 2006 folgte der Merchinger auf Walter Föllmer.

Alle zwei Jahre wählt die größte Fraktion im Kreistag neu. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder bleiben laut einer Mitteilung im Amt. Das sind die beiden Stellvertreter Michaela Böck (Aichach) und Florian Mayer (Mering). Als Schriftführer wurden Sissi Veit-Wiedemann (Pöttmes) und Helmut Beck (Aichach) ebenfalls einstimmig gewählt.

Tomaschko lobte die Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion und mit Landrat Klaus Metzger. Die Vorbereitung auf die Einführung der Gelben Tonne gehe auf die Initiative der CSU-Fraktion zurück. Zudem sei das neue Raumprogramm für die Vinzenz-Palotti-Förderschule in Friedberg ein wichtiger Punkt, für den die gesamte Kreistagsfraktion geschlossen eintrete. „Investitionen in Schulen verdeutlichen unseren Anspruch als Bildungsregion“, sagte Tomaschko. Besonders freue man sich auch auf die Einweihung des neuen Aichacher Krankenhauses. Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sei von besonderer Wichtigkeit für die Bürger. (AN)

Themen Folgen