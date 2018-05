21:00 Uhr

Kreistag spricht sich für Vinzenz-Pallotti-Schule aus

Alle Kreisräte erkennen das Raumkonzept für den Neubau im Friedberger Schulzentrum an – nur Magdalena Federlin (Grüne) hält an ihrer Fundamentalkritik fest.

Von Christian Lichtenstern

Diese Diskussion im Kreistag über den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule war nach der Vorgeschichte eigentlich so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Ergebnis der Abstimmung aber auch: 51:1. Der Kreistag erkennt das vorläufige Raumprogramm von rund 3900 Quadratmetern (bisher 2800 Quadratmeter) für das neue Gebäude im Friedberger Schulzentrum an. Die Kreisverwaltung soll jetzt die Genehmigung bei der Schulaufsicht beantragen. Diesen Beschlussvorschlag konnten alle Kreisräte mittragen – bis auf Magdalena Federlin (Grüne). Die Aichacherin strengte zwar keine weitere Grundsatzdebatte an wie zuletzt in der Sitzung des Sozialausschusses. Von ihrer grundsätzlichen Ablehnung des Projekts als Ersatz für die marode Förderschule an der Singerstraße rückte sie aber kein Jota ab.

Wie berichtet, hatte die Grünen-Kreisrätin in der Ausschusssitzung vor zwei Wochen von einer „Menschenrechtsverletzung“ der Schüler gesprochen, wenn sie an der Förderschule unterrichtet würden. Die hätten nämlich den Anspruch, trotz ihrer Einschränkungen eine Regelschule zu besuchen. Mit einem Neubau werde diese Schulform sozusagen zementiert und der Inklusionsgedanken nicht weitergebracht. Ihr Beitrag sorgte schon in dieser Sitzung für deutliche Rückmeldungen der Kollegen. In der Folge meldeten sich auch eine Reihe von Eltern, ehemaligen Schülern und Lehrern zu Wort, die sich zum einen gegen die Wortwahl Federlins verwehrten und zum anderen die Vorteile des Förderschulkonzepts für viele Kinder betonten.

Radikale Gegner der Förderschule wie Federlin fordern dagegen die komplette Abschaffung, da eine Trennung von behinderten und nicht behinderten Schülern zu Ausgrenzung führe. In der Kreistagssitzung hob die Kreisrätin jetzt mehr auf den finanziellen Aspekt ab. Mit dem Festhalten an Förderschulen verstoße Deutschland gegen eine UN-Charta. Der Kreis würde dennoch viele Millionen in ein Schulgebäude investieren, von dem nicht sicher sei, wie lange es genutzt werden könne. Statt die Steuergelder so zu verschwenden, sollte es besser in die bestehenden Schulen vor Ort gesteckt werden, damit überall Inklusion möglich sei. Das sei ein zukunftsweisendes Konzept. Vor allem für Grundschüler, die ein Anrecht auf einen möglichst kurzen Schulweg hätten, so Magdalena Federlin: „Wir sollten da als Pionier-Landkreis vorausgehen.“

Das sind die Mängel der Vinzenz-Pallotti-Schule

Die bestehende, rund 40 Jahre alte Förderschule hat große Mängel, unter anderem beim Brandschutz, und kann nur noch bis Mitte 2022 genutzt werden. Statt einer Sanierung hat sich der Kreistag grundsätzlich für einen Neubau an anderer Stelle entschieden. Landrat Klaus Metzger, bis 2014 Schulrat und speziell beim Thema Inklusion und Schule ein absoluter Experte, sieht den Kreis mit dem Neubau dagegen genau auf dem richtigen Weg. Gerade der Standortvorteil an der Hermann-Löns-Straße in Nachbarschaft von Gymnasium, Realschule, Beruflicher Oberschule, Mittel- und Grundschule mache das Projekt so attraktiv, betonte Landrat Klaus Metzger in seiner Gegenrede. So könnten Kinder aus der Vinzenz-Pallotti-Schule deutlich einfacher in die angrenzenden Schulen eingegliedert werden. Bewusst wählte der Landrat wieder den neutralen Begriff Schule – nicht Förderschule. Um so deutlich zu machen, dass das Wittelsbacher Land mit diesem Neubau für alle möglichen Veränderungen und Entwicklungen in der Schullandschaft in der Zukunft gewappnet ist. Das Denkspektrum reicht von Partnerschaften zwischen den verschiedenen Schulformen bis zu gemeinsamem Unterricht.

Rückendeckung bekam Metzger bei der Abstimmung von allen anderen Kreisräten. CSU-Fraktionschef Peter Tomaschko sprach von der wichtigsten Schulinvestition des Landkreises in dieser und in der nächsten Wahlperiode: „Wir wollen alle Schüler hier im Kreis gleich unterstützen.“ Die vier Fraktionskollegen von Federlin meldeten sich in der Sache nicht zu Wort und stimmten für das Raumprogramm. Einhellig anerkannt wurde vom Kreistag durch den Schulneubau auch der Bedarf einer zusätzlichen Doppelsporthalle und eines Allwetterplatzes für das Friedberger Schulzentrum.

