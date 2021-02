vor 33 Min.

Kreisverkehr: Die Verkehrsschilder stehen schief

Unbekannte rütteln am Wochenende am Kreisverkehr in Karlskron Verkehrsschilder so lange, bis sie schief stehen. Eines bricht sogar ab.

Eine Sachbeschädigung am Kreisverkehr in Karlskron meldet die Polizei Schrobenhausen. Dort wurden mehrere Verkehrsschilder gelockert und stehen schief.

Die Täter "entsorgen" ein Verkehrsschild im Bach

Der oder die Unbekannten waren zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, am Werk. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schilder und ihre Metallpfosten durch Rütteln gelockert. Die Täter knickten außerdem einen Metallpfosten so brachial um, dass er abbrach. Das Verkehrsschild "entsorgten" sie im anliegenden Bach.

Die Straßenmeisterei teilte der Polizei den Schaden mit. Sie kümmert sich um dessen Behebung. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter 08252/89750 entgegen. (jca)

