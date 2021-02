vor 50 Min.

Kreisverwaltung ächzt unter vielen Anträgen aus dem Kreistag

Plus Die Zahl der Anträge durch Kreisräte hat seit der Kommunalwahl 2020 stark zugenommen. Auch ihr Inhalt ist der Kreisverwaltung zufolge zum Teil problematisch.

Von Nicole Simüller

Mit der Kommunalwahl 2020 hat sich nicht nur die personelle Besetzung unter anderem im Kreistag Aichach-Friedberg geändert, sondern offenbar auch die Arbeitsweise. Die Kreisverwaltung beobachtet seit Mai vergangenen Jahres, als der neue Kreistag seine Arbeit aufnahm, eine stark gestiegene Zahl von Anträgen aus den Reihen der Kreisräte. Das spricht für eine deutliche Belebung der Kreispolitik, mehr Vorschläge und Ideen, sorgt aber auch für deutlich mehr Verwaltungsaufwand im Landratsamt.

Allein zum Tagesordnungspunkt "Geschäftsordnung für die Amtsperiode 2020-2026" in der Kreistagssitzung am nächsten Mittwoch liegen fünf Anträge vor. Drei verschiedene allein von der Grünen-Fraktion. Insgesamt hat der Kreistag coronabedingt jeweils in der Aichacher Vierfachhalle bisher erst drei mal seit Beginn der Periode im Mai getagt. Durch die wenigen Sitzungen ist das Arbeitsprogramm enorm. Auf der Tagesordnung stehen nächste Woche jede Menge wichtige Themen: Vom Haushalt bis zur endgültigen Entscheidung über den Holz-Anbau an das Landratsamt in Aichach.

Aber nicht nur die Zahl der Anträge stellt den Sitzungsdienst der Kreisverwaltung mittlerweile vor Herausforderungen. Georg Großhauser, Abteilungsleiter der Kreisverwaltung und dort für den Kreistag und seine Gremien zuständig, zufolge kamen in der Amtsperiode des vorherigen Kreistags von 2014 bis 2020 aus den Reihen der Kreisräte 41 Sachanträge. Seit Mai 2020 waren es bis Mitte vergangener Woche laut Großhauser bereits 32. Das Antragsrecht sei wichtig, da es die politische Diskussion belebe. "Aber die Vielzahl von Anträgen muss den richtigen Verfahrensgang haben", betont er.

Kreisverwaltung Aichach-Friedberg: Einige Anträge "relativ beliebig"

Genau dabei hakt es aber nach Ansicht von Großhauser und von Landrat Klaus Metzger. Einige Anträge würden "relativ beliebig gestellt", so Großhauser. Sie brächten so die Sitzungsplanung durcheinander, die sechs bis acht Monate im Voraus erstellt werde.

Landrat Metzger nannte als Beispiel die Haushaltsplanung. Üblicherweise wird der Haushalt in Ausschusssitzungen umfassend vorberaten, ehe das finale Votum im Kreistag fällt. Metzger: "Wenn dann fünf neue Anträge kommen, die sachlich völlig disparat sind, ist es schwierig, die noch einzupflegen." Anders gesagt: Ist das Paket nach den Vorberatungen einmal geschnürt, kann es nicht wieder aufgerissen werden. Der Landrat weiter: "Wir müssen auf den Gang der Geschäftsordnung beharren." Zum einen, um keine Präzedenzfälle zu schaffen, so Metzger. Zum anderen, um keine Beschlüsse zu fassen, die nicht rechtskräftig wären, wie Großhauser ergänzt.

Landratsamt braucht mehr Personal für Sitzungsdienst in Kreistags-Gremien

Bereits bei den Haushaltsberatungen im Kreis- und Kreisentwicklungsausschuss im Dezember war die Vielzahl von Anfragen und Anträgen von Kreisräten seit der Kommunalwahl ein Thema gewesen. Damals ging es darum, dass das Landratsamt zwei Stellen mehr bekommen soll - eine davon für die Abteilung eins (Zentrale Angelegenheiten) und dort speziell für den Sitzungsdienst der Gremien des Kreistags.

In der Sitzungsvorlage hieß es, dass die Abteilung zudem mit zwei Klagen vor dem Verwaltungsgericht konfrontiert worden sei. Gemeint war die AfD. Wie berichtet, klagte die Fraktion zunächst gegen die Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses. Im November wollte sie die Behandlung ihres Antrags im Kreistag für den Kostenersatz von Masken von Schülern im Eilverfahren vor Gericht durchsetzen. Beide Male blitzte die rechtspopulistische Partei ab. Im Kreisausschuss stimmte nur AfD-Fraktionschef Josef Settele gegen den Stellenplan. (mit cli)

