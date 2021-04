Kreuzung in Klingen: Am Montag beginnt der Straßenausbau

In dem Aichacher Stadtteil sind Fuggerstraße und Blumenthaler Straße fertig ausgebaut. Jetzt geht es an den Kreuzungsbereich der beiden Staatsstraßen.

Nachdem die Straßenbauarbeiten in der Fuggerstraße (Staatsstraße 2047) sowie in der Blumenthaler Straße (Staatsstraße 2338) abgeschlossen sind, steht nun als letzter Bauabschnitt die Straßenerneuerung im Kreuzungsbereich der beiden Staatsstraßen an. Die Arbeiten für neue Kanal- und Wasserleitungssysteme in diesem Bereich sind bereits fertiggestellt. Am Montag, 19. April, geht es los, wie die Stadt Aichach mitteilt.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden auch die Brücke über den Mauerbacher Graben in der Fuggerstraße (Staatsstraße 2047) sowie die Bachverrohrung in der Blumenthaler Straße (Staatsstraße 2338) erneuert. In der Fuggerstraße wird außerdem eine Fußgängerampel installiert, die für mehr Verkehrssicherheit sorgen soll. Die Straßenbeleuchtung wird mit moderner LED-Technik ausgestattet. In der Blumenthaler Straße wird unmittelbar vor der Fuggerstraße eine Mittelinsel als Überquerungshilfe für Fußgänger in die Fahrbahn integriert.

Beide Staatsstraßen werden in einer Fahrbahnbreite von 6,50 Meter und beidseitigen Gehwegen mit einer Mindestbreite von je 1,50 Meter ausgebaut. Die Straßen werden so wie bei den vorangegangenen Bauabschnitten asphaltiert und die Gehwege mit Betonpflaster gepflastert. Die Einmündung der Mauerbacher Straße in die Fuggerstraße wird auf einer Länge von etwa 25 Metern ebenfalls erneuert und erhält beidseits einen Gehweg.

Die Grundstückszugänge und Zufahrten werden möglichst mit wenigen Unterbrechungen aufrechterhalten, versichert die Stadt.

Zunächst ist die Blumenthaler Straße gesperrt

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich werden in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Voraussichtlich Ende September 2021 werden sie abgeschlossen sein. Am Montag, 19. April, beginnen nun die Straßenbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt. Dazu ist eine Vollsperrung der Blumenthaler Straße nötig, wie die Stadt mitteilt. Die Fuggerstraße und die Mauerbacher Straße bleiben in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr geöffnet. Der Verkehr in Richtung Sielenbach und umgekehrt wird großräumig über Wollomoos umgeleitet.

Der erste Bauabschnitt soll Ende Juni fertig sein. Anschließend beginnt der Bauabschnitt 2, für den die Fuggerstraße gesperrt werden muss. Nähere Informationen werden zeitnah durch die Presse bekanntgegeben, so die Stadt.

Straße zwischen Klingen und B300 wird im Sommer saniert

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Freistaat Bayern vertreten durch das Staatliche Bauamt Augsburg, das für die Staatsstraßen zuständig ist, und der Stadt Aichach. Im Zuge der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Klingen wird auch das Teilstück zwischen Klingen bis zur Auffahrt auf die B300 saniert. Auftraggeber hierbei ist allein das Staatliche Bauamt. Die Arbeiten dazu sind aber erst für die Sommerferien geplant.

Der Auftrag für die Straßenarbeiten ist an die Firma Schweiger aus Altomünster gegangen, die örtliche Bauleitung hat das Büro Mayr Ingenieure aus Untergriesbach inne. Die Planung zur Neugestaltung des Kreuzungsbereiches kann nach Terminvereinbarung im Stadtbauamt, Zimmer 106, eingesehen werden. (AZ, bac)

