30.11.2018

Krieger- und Soldatenverein bestätigt Vorstand

Sainbacher Verein zählt 56 Mitglieder. Bei seiner Versammlung blickt er zufrieden auf das Jahr zurück

Knapp die Hälfte aller Vereinsmitglieder hatten sich jetzt im Pfarrgemeinschaftshaus in Sainbach zur Versammlung des Krieger- und Soldatenvereins eingefunden. Derzeit zählt der Verein 56 Mitglieder, davon 39 aktive und 17 passive. Nach dreijährigem Zyklus wurden die Mitglieder des Vorstands in ihren Ämtern bestätigt.

Mit einer Stimmenthaltung wurden der bisherige Vorsitzende Hans Härtl, Zweiter Vorsitzender Josef Rottmann, Schriftführer Hans Grünwald, Kassenwart Wilhelm Dankl, Zweiter Kassenwart Anton Müller und die Fahnenträger Bernhard Vogl, Begleiter Gottfried Frühbauer und Wilhelm Dankl in ihre Ämter gewählt. Als Wahlleiter hatte sich der BKV-Kreisvorsitzende Ulrich Kosub mit den Wahlhelfern Lorenz Nefzger und Rainer Tremmel zur Verfügung gestellt. Der Vorsitzende Hans Härtl berichtete von den Aktivitäten im Jahr 2018. Er sprach über das Christbaumaufstellen am Kriegerdenkmal, die Weihnachtsfeier, den Neujahrsempfang der Marktgemeinde Inchenhofen, die Teilnahme der Fahnenabordnung am Volkstrauertag, die BKV-Kreisversammlung in Obergriesbach, die Soldatenwallfahrt nach Maria Elend, den Fronleichnamsumzug, die Männerwallfahrt nach St. Ulrich in Augsburg und den Leonhardiritt Inchenhofen, den die Fahnenabordnung zur Kirche und zum Umzug begleitete, sowie von der Durchführung der Beschussprüfung in Schrobenhausen, das alle fünf Jahre überprüft und bescheinigt werden muss. Anschließend berichtete Kassenwart Wilhelm Dankl über den Kassenstand. Seine gewissenhafte Arbeit bestätigten die Revisoren Hubert Grabmann und Xaver Steinherr.

Des Weiteren berichtete der Vorsitzende, dass die Datenschutzgrundverordnung seit 25. Mai 2018 im Vereinsrecht gelte und er somit das Einverständnis aller Anwesenden zur Veröffentlichung von Fotos und Berichten einholen müsse.

Wegen Terminüberschneidungen der beiden Bürgermeister las der Vorsitzende ein Grußwort des Bürgermeisters Karl Metzger vor. Die Sammlung für die Kriegsgräber erbrachte 621 Euro. Besonderer Dank ging an Familie Meier für die Pflege des Kriegerdenkmals und der Fahne. Ebenso bedankte sich der Vorsitzende beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit, und bei Bürgermeister Karl Metzger für die Kranzspende am Kriegerdenkmal und die Ansprache bei der Feier am Volkstrauertag. (sfx)

Themen Folgen