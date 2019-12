Kriegsfotografie: Diese Ausstellung zeigt erschütternde Bilder

Plus Fotograf Till Mayer zeigt im Aichacher AWO-Seniorenheim erschütternde Aufnahmen von bewaffneten Konflikten und deren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung.

„Erschüttert“ lautet der Titel einer Foto-Ausstellung, die derzeit im Foyer des AWO-Seniorenheims in Aichach zu sehen. Sie tut genau das, was der Titel ankündigt: Sie erschüttert den Betrachter bis ins Mark. Die Aufnahmen stammen von Fotograf Till Mayer.

Mit dem Untertitel „Einschläge, die alles ändern“ sind Einschläge von Explosiv-Waffen gemeint: Mörsergranaten, Raketen, Artilleriegranaten, Fliegerbomben oder Streubomben. Viele ihrer Opfer sind Zivilisten, darunter auch Kinder und ältere Menschen. Till Mayer, Redakteur beim Obermain Tagblatt sowie Fotograf unter anderem für Spiegel online, war in den Krisengebieten unserer Zeit.

Das Titelbild der Ausstellung "Erschüttert - Einschläge, die alles ändern". Bild: Alice Lauria

Er kroch mit der Kamera durch Schützengräben

In der umkämpften Region des Donezbeckens, auch Donbas genannt, beidseits der russisch-ukrainischen Grenze, kriecht er hinter ukrainischen Soldaten durch Schützengräben, erfährt am eigenen Leib, was es heißt, unter Beschuss zu stehen. Dabei hat er den Finger immer auf dem Auslöser seiner Kamera.

Ganz aktuell hat er hierzu einen Bildband veröffentlicht „Donbas – Europas vergessener Krieg“. Er trifft durch Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder Handicap international Betroffene der Kriege, fotografiert die Schrecken des Lebens in Reichweite von Granatenlärm und schreibt die Geschichten dahinter auf. Aber auch Schicksale aus den gewalttätigen Auseinandersetzungen im Südsudan, Kongo, Tschad, Irak, Serbien, Bosnien, Laos, Libyen und Syrien hat Mayer mit seiner Kamera dokumentiert.

Fotograf erzählt die Geschichten der Zivilbevölkerung im Krieg

Bei der Ausstellungseröffnung zeigte er beeindruckende Beispiele seiner Arbeit. Er erzählte die Geschichte von Valentina, einer 79-jährigen Oma aus der Ukraine. Sie lebt unweit der Frontlinie, ihre drei Töchter auf der anderen Seite der Schützengräben. Die Familie ist zerrissen. Ihren Gemüsekeller ohne Strom nutzt sie als Behelfsbunker, um sich vor den Granaten in Sicherheit zu bringen. Bei Kerzenlicht harrt sie, besonders im Winter, oft nächtelang darin aus. Sogar in ihrem Gemüsegarten schlug eine Granate eingeschlagen und machte ihre Ernte für ihre Wintervorräte zunichte.

Ein eindrucksvolles Bild zeigt einen leicht gebückt gehenden Soldaten mit Helm und Gewehr im Schützengraben. Das Bild entstand, nachdem die Unterhaltung zwischen Mayer und dem Soldaten den gegnerischen Kämpfern ihren Standpunkt verraten hatte und sie plötzlich unter Beschuss gerieten. Manche Soldaten, die mit Mayer sprachen, fielen kurze Zeit später.

Auch mit der 97-jährigen Deutschen Ingrid Neuner hat Till Mayer gesprochen. Sie war im Zweiten Weltkrieg Krankenschwester und hat am eigenen Leib die Schrecken des Krieges gespürt. Wenn sie heute im TV von den Kriegsschauplätzen der Welt hört, versteht sie die Welt nicht mehr und ihr Herz wird schwer. Bild: Alice Lauria

Zwölfjährige verliert ein Bein, ihre Mutter und ihren Bruder

Mayer erzählte die Geschichte von der zwölfjährigen Shahed aus dem Irak: Sie verlor durch einen Hinterhalt des Islamischen Staates nicht nur ein Bein, sondern auch ihre Mutter und ihren elfjährigen Bruder. Die Tragik hinter einem Familienbild mit ihrem Vater und den verbliebenen Geschwistern, das Mayer gemacht hat: Die Kinder wussten zu diesem Zeitpunkt noch nichts vom Tod der Mutter. Shahed muss nun nicht nur lernen, mit einem fehlenden Bein zu leben, sondern für ihre jüngeren Geschwister die Mutterrolle übernehmen. Prothesen stehen nicht automatisch allen Opfern zur Verfügung.

Organisationen wie Handicap international setzten sich dafür ein, dass möglichst vielen Verletzten der Kriege geholfen werden kann. Als Delegierter für das Rote Kreuz hat Mayer 2003, dem Jahr, als die USA in den Irak einmarschierten, ein halbes Jahr dort gelebt. Im Vergleich zu damals hat sich laut Mayer die Lage dort eher noch verschlimmert.

Mädchen wird im Alter von 14 Jahren zwangsverheiratet

Im Tschad traf er die 20-jährige Halima. Als 14-Jährige zwangsverheiratet, muss sie erleben, wie sich ihr Mann der Terrororganisation Boko Haram anschließt. Daraufhin will die Boko Haram sie zwingen, sich als Selbstmordattentäterin in die Luft zu sprengen. Sie wird unter Drogen gesetzt, versucht aber dennoch siebenmal, zu fliehen. Erfolglos. Als sie und ihre Begleiter entdeckt werden, sprengen sich die anderen in die Luft. Halima überlebt als Einzige, verliert aber beide Beine. Heute lernt sie lesen und hofft auf eine Zukunft für ihr Dorf.

Mayer blickt in Gesichter kleiner Kinder, die „keine Kinderaugen mehr“ haben – so sehr hat sie der Krieg traumatisiert. „Angst um Leib und Leben habe ich nie gehabt“, antwortet er auf die Frage von Aichachs Bürgermeister Habermann. Er versuche, bei den Schrecken, die er auf seinen Reisen sieht, persönlich immer eine gewisse Distanz zu wahren. Aus Selbstschutz.

Mayers Bilder werden stets in Schwarz-Weiß ausgestellt

Häufig zeigt Mayer seine Ausstellung in Schulen oder Universitäten. Daher werden seine Bilder stets in Schwarz-Weiß ausgestellt: Die jungen Leute, die er ansprechen möchte, sind aus ihrem Alltag hauptsächlich bunte und schnelle Bilder gewohnt. Da fällt ein Bild ohne Farbe deutlich mehr auf. Außerdem werden Porträts ohne Farbe auf das Wesentliche konzentriert.

Nach Mayers Vortrag entsteht im Café der AWO eine angeregte Diskussion über Medien, Bildung und Bildungslücken, Journalismus, Politik und Gründe für militärische Konflikte. Dr. Corina Toledo, Politikwissenschaftlerin aus Chile, die in in München wohnt, hat selbst den Putsch in ihrer Heimat 1973 miterlebt und ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Ihr sind Bilder wie die von Mayer nicht fremd.

Habermann verwies bei der Eröffnung auf Zahlen des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktlösungen, wonach es allein 2018 weltweit 213 gewaltsam ausgetragene zwischenstaatliche und innerstaatliche Konflikte gab. Mayer ist unterdessen wichtig: „Die Ausstellung soll keine politische Aussage sein.“ Ein Ziel möchte er eines Tages unbedingt mit seiner Kamera bereisen: Nordkorea.

Ausstellung Sie kann bis Sonntag, 15. Dezember, im Foyer des AWO-Heims in Aichach besichtigt werden.