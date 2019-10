vor 4 Min.

Krippen auf Baumrinden

Karl Gerbl zeigt seine Arbeiten in Obergriesbach

Im November beginnt die Zeit der Krippen- und weihnachtlichen Ausstellungen. Für Karl Gerbl aus Obergriesbach ist nach Weihnachten auch schon wieder vor Weihnachten. Denn er sammelt das ganze Jahr über Naturmaterialien für seine Miniaturkrippen, die eine Größe von fünf bis 60 Zentimetern haben. Die verschiedenen Krippen wird er nun ab November im Eichenweg 1 in Obergriesbach (ehemals Metzgerei Bachmann) ausstellen.

Die Krippen, in erster Linie in Miniaturgrößen, baut Karl Gerbl auf Baumrindenscheiben. Seit nunmehr 14 Jahren pflegt er dieses Hobby. Zu den anfangs sehr kleinen Krippen in der Größe von etwa fünf Zentimetern sind nach und nach größere mit bis zu 60 Zentimetern, teils mit Spieluhr, dazugekommen. Die Materialien wie Rinden, Gräser, Zapfen und Nussschalen und mehr findet er in der Natur. Gekauft sind nur die Figuren, die eine Größe von zwei bis fünf Zentimeter haben, und die Brunnen. (wak)

Charlys Krippenausstellung ist geöffnet am 1. November von 16 bis 19 Uhr und dann jeden Donnerstag im November bis 5. Dezember von 16 bis 19 Uhr und jeden Samstag im November von 14 bis 19 Uhr.

