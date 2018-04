00:33 Uhr

Kritik an Aussegnungshalle und Tempokontrollen

Aktuelles zur Kreis- und Stadtpolitik beim CSU-Ortsverband Klingen

Rege diskutiert wurde in der Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbands im Aichacher Stadtteil Klingen über die Bezirks-, Landkreis- und Stadtpolitik. Ortsvorsitzender Kaspar Riedlberger zeigte sich zufrieden über den Besuch zur Mitgliederversammlung und begrüßte unter anderem auch den Ehrenvorsitzenden Manfred Martin, einige Stadträte und Vertreter anderer Ortsverbände im Stadtgebiet. In seinem Bericht hob Riedlberger das gute Miteinander zwischen den einzelnen Ortsverbänden hervor. „Nur gemeinsam und geschlossen“ könne man künftige Aufgabe bewältigen, sagte er. Die CSU Klingen wird am 25. Mai ihr traditionelles Grillfest abhalten. Schriftführer Ludwig Sedlmeier berichtete über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres und präsentierte einen Überblick über die Aktivitäten der Klingener CSU. Über die Finanzlage gab Schatzmeister Jakob Riedlberger Auskunft.

Über die aktuelle Stadtpolitik berichtete Zweiter Bürgermeister Helmut Beck. Er informierte über die laufenden und geplanten Maßnahmen für den Ortsteil Klingen sowie über die Themen Straßenausbaubeitragssatzung, Kindergarten, Haushalt und Wohnungspolitik.

Kritische Anmerkungen kamen aus den Reihen der Besucher vor allem zum Bau der neuen Aussegnungshalle und zum Thema Geschwindigkeitsüberwachung. In Sachen Windenergieanlagen stellte Helmut Beck klar, dass es bei der Abstimmung im Stadtrat „nicht um Windkraft ja oder nein ging“. Es sei einzig und allein um die Klarstellung gegangen, dass aufgrund der gesetzlichen Änderung nun auch in Aichach wie in ganz Bayern die 10-H-Regelung zu gelten habe. „Wir haben ja auch damals unter anderen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben den Windrädern im Blumenthaler Forst zugestimmt“, so Beck. Als Direktkandidat für die am 14. Oktober stattfindenden Bezirkstagswahlen stellte sich Tomas Zinnecker, Aindlinger Bürgermeister, vor und erläuterte seine Motivation. Auch Landkreisthemen wie Krankenhaus, Gelbe Tonne und Investitionen für Bildung und Schule sprach er an. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt (Bericht folgt). (hbe)