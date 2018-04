11:03 Uhr

Kritik in Zell an „Kasperltheater“ um Kulturgraben

Klaus Stief beklagt Stillstand beim Dauerbrenner in Griesbeckerzell. Rathauschef Klaus Habermann: „Liegt nicht in unserer Hand“.

Von Gert-Peter Schwank

Der umstrittene Kulturgraben im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell ist nicht nur Dauerthema bei den Bürgerversammlungen, sondern seit vielen Jahrzehnten auch Zankapfel zwischen Stadt, Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt und den Anliegern. Einmal mehr war es bei der Bürgerversammlung in der Zeller Faschingshalle Klaus Stief, der dieses Problem kritisch ansprach.

Stief: „Seit 35 Jahren geht es um unseren Kulturgraben.“ Auch zwischen Landratsamt und Stadt werde das längst „zum Kasperltheater“. Für das Thema könne er der Stadt nicht Danke sagen. Seine Frage: „Wer nimmt das endlich in die Hand? Seit über einem Jahr ist wieder nichts passiert.“ Auch viele andere Zeller wollten, „dass dieses Dauerthema endlich beendet wird“. Der Schwarze Peter werde bei Nachfragen stets zwischen Landratsamt und Stadt hin- und hergeschoben.

Stief empfahl mehrere Bauphasen, „weil etwa bei Starkregen das meiste Wasser aus Richtung Edenried kommt“. Zunächst solle das in dieser Richtung bestehende Regenrückhaltebecken ausgebaut werden. Seine Sorge: „Nicht, dass unser Griesbeckerzell noch mal absäuft.“

Bürgermeister will Behörden nicht kritisieren

Bürgermeister Klaus Habermann wollte weder Landratsamt noch Wasserwirtschaftsamt kritisieren: „Aber beide haben die Planungshoheit. Wir warten seit zwei Jahren auf den Planfeststellungsbescheid. Dass das so lange dauert, liegt nicht in unserer Hand.“ Die zuständige Stelle im Landratsamt befürchte juristische Auseinandersetzungen und wolle mit dem Bescheid rechtlich auf der sicheren Seite sein. Der Planfeststellungsbescheid und die künftige Ausgestaltung des Regenrückhaltebeckens hängen maßgeblich mit dem im Stadtrat schon angedachten Ausbau der Gemeindeverbindung nach Haunswies beziehungsweise nach Edenried zusammen.

Schwieriger Grunderwerb für Straßenausbau

Probleme bereite dabei der Grunderwerb. Für den Ausbau inklusive Radweg wären rund 7000 Quadratmeter Grund erforderlich. Richtung Haunswies bis zur Abzweigung nach Edenried mit insgesamt 18 Flurstücken und 16 Eigentümern und weiteren 6000 Quadratmetern bis Edenried mit sechs Flurstücken und vier Eigentümern seien die Grundstücksverhandlungen überaus problematisch.

Die Gesamtkosten für den Straßenausbau schätzt Habermann „auf mindestens drei Millionen Euro, wahrscheinlich mehr“. Sechs Meter würde die Fahrbahnbreite betragen, 2,5 Meter wäre der Radweg breit und 1,75 Meter Abstand wären zwischen Fahrbahn und Radweg.

Noch längst nicht in trockenen Tüchern sei auch der Radweg in Richtung Sulzbach. „Obwohl wir auch mit der Unterstützung von Gerold Tausend ein kleines Stück weitergekommen sind“, so Habermann. Die Verhandlungen laufen, auch mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt, „die ja den Radweg durch den Schilfgürtel bisher abgelehnt hatte“. Habermann: „Eine ganz besonders schwierige Konstellation. Wir arbeiten hart und werden uns bemühen.“

