18:58 Uhr

Kroaten in Aichach sind traurig

Aber trotzdem sind die Fans der kroatischen Mannschaft nach dem Endspiel irgendwie zufrieden

In Aichach gibt es mehr Kroaten als Franzosen – das ist ein rein subjektiver Eindruck vom Public Viewing bei Tio Pepe im Aichacher Stieglbräuhof. Dort verfolgten, wie am Jubel bei den zwei Toren und an den Trikots zu erkennen war, mehr kroatische als franzöische Fans das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Kroaten waren am Ende zwar traurig über die Niederlage, aber dennoch zufrieden mit der Leistung ihres Teams. (jca)

