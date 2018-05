00:32 Uhr

Kronberg unterm Hammer

Versteigert werden rund vier Hektar Bauerwartungsland am östlichen Ortseingang. Verkehrswert: 1,55 Millionen. So viel bietet niemand

Ein rund vier Hektar großes Grundstück am Kronberg direkt am östlichen Ortseingang der Marktgemeinde Aindling sollte gestern im Augsburger Amtsgericht versteigert werden. Der Gutachter hat die Fläche (knapp 40000 Quadratmeter) auf einen Verkehrswert von 1,55 Millionen Euro geschätzt. Selbst in der aktuellen Niedrigzinsphase, in der die Preise für Ackerland geradezu explodieren, eine stolze Summe. Hintergrund: Die sechs Fußballfelder große Fläche wird zum Großteil als Bauerwartungsland eingestuft.

Beim Versteigerungsgericht ging beim ersten Termin gestern nur ein Gebot ein, berichtet Rechtspflegerin Sabine Hitzler auf Anfrage unserer Zeitung. Und das lag nicht mal bei der Hälfte des Verkehrwerts. Das bedeutet: Das Grundstück ist bei der Zwangsversteigerung nicht unter den Hammer gekommen. Es wird voraussichtlich im Herbst einen neuen Termin geben und dann fallen die sogenannten Wertgrenzen. Das heißt: Das Grundstück könnte dann auch unter dem Verkehrswert versteigert werden. Vorausgesetzt, der Eigentümer, der diese Zwangsversteigerung betreibt, stimmt dem Verkauf zu.

In der Regel beantragen Banken Zwangsversteigerungen von Immobilien, wenn ihre Kredite vom Gläubiger und Eigentümer eines beliehenen Grundstücks nicht mehr bedient werden können. Im Fall der Aindlinger Fläche geht es aber um eine Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer Eigentümergemeinschaft. Das ist ein besonderes Verfahren, eine sogenannte Teilungsversteigerung.

Die Fläche liegt etwa 50 Meter nördlich der Peter-Sengl-Straße (Kreisstraße AIC8). Sie ist rund 300 Meter lang und zwischen 130 und 210 Meter tief. Das Gelände am Kronberg steigt von Süden nach Norden etwas 25 Meter an. Im Flächennutzungsplan des Marktes ist das Grundstück als Landwirtschaftsfläche mit Ortsrandeingrünung dargestellt. Für das Landratsamt handelt es sich generell um einen „Außenbereich“. Die Kommune könnte aber dort im Rahmen ihrer Planungshoheit Baurecht schaffen, also mit einem Bebauungsplan.

Der nördliche Teil des Areals wird allerdings als naturschutzfachlich bedeutend eingestuft. Im Gutachten werden 33000 Quadratmeter als Bauerwartungsland in attraktiver Südhanglage mit einem Wert von 45 Euro pro Quadratmeter taxiert. Die restlichen 6500 Quadratmeter im nördlichen Bereich werden dagegen nur mit zehn Euro bewertet. (cli)