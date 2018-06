11:33 Uhr

Kroos sei Dank: Alle glauben an Deutschland

Der Optimismus vor dem entscheidenden Gruppenspiel heute Nachmittag gegen Südkorea ist groß

Aichach Was ein einziges Tor in letzter Sekunde – dazu noch ein wunderschönes – auslösen kann. Nach dem 2:1 gegen Schweden ist nicht nur eine Zentnerlast von den Schultern der Nationalspieler gefallen, sondern auch unsere Tipper geben sich gelöst: Alle acht glauben an einen Sieg heute Nachmittag gegen Südkorea. Bei der Höhe wird dann schon mehr differenziert. Den nötigen Zwei-Tore-Abstand für eine sichere Qualifikation für das Achtelfinale haben nämlich nicht alle auf der Rechnung. Das würde bedeuten: Anschließend könnt noch der Rechenschieber notwendig werden. Denn dann gibt es ja mehrere Konstellationen, abhängig vom Spiel der Mexikaner gegen Schweden. (cli)

Deutschland – Südkorea

Thomas Huber3:0

Dritter Bürgermeister, Pöttmes

(Team Bürgermeister)

Pater Bonifatius Heidel 2:1

Maria Birnbaum, Sielenbach

(Team Geistliche)

Sybille Stegmair1:0

Kinderbuchautorin, Igenhausen

(Team Frauen)

Walter Fischer3:1

Sommerkeller, Affing (Team Gastwirte)

Jürgen Peter 2:1

AN-Anzeigenabteilung

(Team Aichacher Nachrichten)

Andreas Ehleider4:1

Kommandant Feuerwehr Aindling

(Team Recht und Ordnung)

Lisa Seitz 3:1

Stockschützin TSV Kühbach (Team Nicht-Fußballer)

Frank Echter 3:1

Fußball-Abteilung SSV Alsmoos-P.

(Team Fußballer)

