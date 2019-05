vor 18 Min.

Kügle will Aichacher Volksfest-Hendl für alle Senioren

FDP-Stadtrat: Stadt soll Seniorenheimen eigene Volksfeste finanzieren.

Beim Aichacher Volksfest gibt es einen Tag, an dem das Festzelt garantiert voll ist: den Seniorennachmittag. Die Stadt lädt dazu alle Aichacher ab 70 Jahren zu einem Hendl und einem Freigetränk ein. Patrick Kügle, der seit Ende November 2018 die FDP im Aichacher Stadtrat vertritt, will diese Praxis ändern.

Derzeit gibt die Stadt Verzehr-Gutscheine aus, die auf dem Volksfest eingelöst werden können. Kügle schreibt in einer Pressemitteilung, das sei zwar gut gemeint, die meisten Seniorenheim-Bewohner seien aber nicht in der Lage das Volksfest zu besuchen. Die Menschen zögen in höherem Alter ins Heim, meist in schlechterem Allgemeinzustand, dazu komme der Fachkräftemangel in der Pflege. Ein Volksfestbesuch sei für die meisten deshalb nicht oder nur unter sehr hohem Aufwand praktikabel. Bei einem Besuch im AWO-Heim Maria Simon habe er aber von Bewohnern, Heimbeirat und Leitung gehört, für die Heimbewohner sei das „Volksfest-Hendl“ wegen der damit verbundenen Erinnerungen „das leckerste Essen der Welt“.

Kügle beantragt, das Gutscheinsystem einzustellen. Stattdessen solle die Stadt die Kosten für Volksfest-Hendln und Riesen-Brezn bei heimeigenen Volksfesten übernehmen. Dadurch werde auch denjenigen Volksfest-Stimmung und der Verzehr ihres Volksfest-Hendls ermöglicht, die das wollen, aber nicht mehr können. „Der Zustand einer Gesellschaft zeigt sich darin, wie wir mit unseren Älteren umgehen“, so Kügle. Der geringe finanzielle Mehraufwand sollte kein Kriterium sein, ein realitätsfernes und bürokratisches System beizubehalten.

Bürgermeister Klaus Habermann bestätigt den Eingang des Antrags. Er könne diesen aber nicht nachvollziehen, sagt Habermann. Die Verwaltung werde den Antrag nicht befürworten. Der Sinn des Seniorennachmittags sei es nicht, alle Senioren mit Hendl zu versorgen, sondern ihnen einen geselligen Nachmittag auf dem Volksfest zu bereiten – so, wie auch beim Seniorenfasching. Der Bürgermeister verweist auch auf den wachsenden Personenkreis, der eingeladen wird. Waren es 2016 rund 2000 ab 70 Jahren, so waren es 2018 bereits knapp 3000 Senioren. Die Kosten dafür lägen im hohen fünfstelligen Bereich. Diese tragen Stadt, Festwirt und Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Vor einigen Jahren habe die Stadt auch noch die Fahrt der Senioren zum Volksfest übernommen. Das sei aber nicht mehr leistbar. Würde die Stadt nun zusätzlich zu den Festzeltbesuchern die drei Seniorenheime – AWO-Seniorenheim, Spital und Haus an der Paar – sowie die Senioren-Wohngemeinschaft Regenbogen mit Hendl und Brezen versorgen, könnten dies auch alle Senioren, die zu Hause gepflegt werden und das Volksfest nicht besuchen können, fordern, so der Bürgermeister. Wenn Heime ihr eigenes Volksfest feierten wollten, sollten sie auch in der Lage sein, ihre Bewohner auf eigene Kosten mit Hendl zu versorgen, sagt Habermann und verweist auf die Heimsätze. Zudem stelle sich die Frage, ob ein Hendl eine seniorengerechte Mahlzeit sei.

Wann der Antrag im Stadtrat behandelt wird, steht aber noch nicht fest. In der Sitzung am Donnerstag, 2. Mai, steht er noch nicht auf der Tagesordnung. (AN, bac)

