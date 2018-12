Kühbach: Boxkampf wertet die Region auf

Mehr als 1100 Zuschauer kamen in die TSV-Stockschützenhalle. Das ist für die Region in Sachen Sport etwas ganz Großes.

Gewaltverherrlichend, blutig, stupides Gekloppe – die Vorurteile gegenüber dem Kampfsport und dem Boxen im speziellen sind so alt wie der Sport selbst. Für andere ist Boxen die perfekte Mischung aus Kraft, Ausdauer und Taktik. Egal, auf welcher Seite man steht – was am Wochenende im Kühbacher Sportpark über die Bühne beziehungsweise den Ring ging, war großer Sport und großes Kino zugleich.

Rund 1100 Zuschauer füllten die Stockschützenhalle des TSV. Prominente Gäste wie Alfons Schuhbeck gaben sich die Ehre, und zumindest der Hauptkampf von Weltmeisterin Tina Rupprecht wurde live im digitalen Fernsehen übertragen. Für einen Abend rückte die kleine Marktgemeinde Kühbach in den Mittelpunkt der Sportwelt, zumindest was das Boxen hierzulande betrifft. Eine sportliche Aufwertung für die gesamte Region, denn nur ganz selten interessieren sich mehr als 1000 Zuschauer für eine Sportveranstaltung bei uns. Im vergangenen Jahr schaffte das nur der FC Pipinsried, und auch nur, weil einmal im Leben die großen „Löwen“ vorbeischauten.

Anstatt also zu meckern und über den Boxsport zu schimpfen, sollte man sich lieber freuen, dass solch großer Sport noch bei uns stattfindet. Außerdem hat der TSV Kühbach bereits zum zweiten Mal keine Mühen gescheut, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Allein dafür gebührt den ehrenamtlichen Helfern des TSV Respekt.

