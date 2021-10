Kühbach

21.10.2021

Die „Kerscher-Kreuzung“ in Kühbach soll für Kinder sicherer werden

Auf dem Weg von und zur Schule müssen Kinder die Kreisstraße in Kühbach überqueren. Mütter fürchten um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler.

Plus Mütter regen für die Kerscher-Kreuzung in Kühbach einen Verkehrsspiegel an. Der Bürgermeister setzt stattdessen auf Schulweghelfer.

Von Gerlinde Drexler

Bei der Entschärfung der sogenannten Kerscher-Kreuzung am Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach hofft Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, dass sich mittelfristig eine bauliche Lösung anbieten wird. Vor allem Mütter fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder, wenn sie auf dem Weg zur Schule die Kreuzung an den Kreisstraße AIC7 überqueren müssen

