Die Stimmen des Kammerchors St. Sebastian erklingen wieder

Nach knapp zwei Jahren Pause gibt der Kammerchor St. Sebastian aus Aichach ein Konzert in der Kühbacher Kirche St. Magnus.

Die Stimmen des Kammerchores St. Sebastian waren pandemiebedingt lange verstummt. Nach knapp zwei Jahren ohne Chor durften die Sängerinnen und Sänger des Aichacher Chores St. Sebastian jetzt wieder auftreten. Unter der Leitung von Alois Kammerl bestritt er in der Kirche St. Magnus in Kühbach sein erstes Konzert nach der Pause.