Einbruch in Kühbach: Die Polizei bittet um Hinweise

In ein Anwesen in Kühbach ist eingebrochen worden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Wert der Beute ist geringer.

Eine bislang unbekannte Person ist am Montag in ein Anwesen in Kühbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der oder die Unbekannte zwischen 15 und 18.30 Uhr gewaltsam Zugang in das Anwesen, das sich auf der Höher der 10er Hausnummern in der Von-Lechfeld-Straße befindet.

Einbruch in Kühbach: Dieb macht Beute im mittleren dreistelligen Bereich

Dabei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zudem wurden Wertgegenstände im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-3810, insbesondere zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe. (kneit)