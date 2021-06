Kühbach

Fast 90 Kühbacher wollen an Fernwärmenetz der Brauerei anschließen

Die Biogasanlage des Schlossguts Kühbach ging 2006 in Betrieb. Seither wurde das Fernwärmenetz kontinuierlich ausgebaut.

Plus Die Brauerei Kühbach will ihr Fernwärmenetz erweitern. Für die neue Hackschnitzelanlage gibt es einen neuen Standort. Warum nicht an der B300 gebaut wird.

Von Gerlinde Drexler

Die Brauerei Kühbach will die Nahwärmeversorgung ausbauen und ihr Netz erweitern. Die neue Hauptleitung entlang der Wöresbacher Straße würde Anschlussmöglichkeiten für angrenzende Straßenzüge bieten. Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz stellte die geplante Erweiterung in der Sitzung des Marktgemeinderates am Dienstag vor.

