Hochwasser: Vor 15 Jahren herrschte in Kühbach Land unter

Der 29. Juni 2006 hat sich bei vielen Kühbachern ins Gedächtnis eingebrannt. Damals bricht am späten Nachmittag ein sintflutartiger Wolkenbruch über Kühbach herein. Danach steht fast der ganze Kernort unter Wasser. Der damalige Bürgermeister Hans Lotterschmid spricht von einer Katastrophe.