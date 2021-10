Kühbach

vor 17 Min.

Kraftvoller und stimmiger Musikgenuss beim Kirchenkonzert in Kühbach

Ein Kirchenkonzert gab der Musikverein Kühbach in der Pfarrkirche St. Magnus. Dirigent Joseph Rast spornte sein Orchester zu Höchstleistungen an.

Plus Nach der langen Zwangspause durch Corona gibt der Musikverein Kühbach wieder ein Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Magnus. Das Publikum kommt zahlreich.

Von Inge von Wenczowski

Nach fast zwei Jahren coronabedingter Pause konnte am Sonntag wieder ein Kirchenkonzert des Blasorchesters des Musikvereins Kühbach in der Pfarreikirche St. Magnus stattfinden. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, an einem Stück Kultur teilzuhaben.

