Kühbach

vor 18 Min.

Kühbach greift für Investitionen tief in die Rücklagen

In Kühbach hat im Juni die Kanalsanierung am Marktplatz begonnen. Das ist heuer eines der kostenintensivsten Projekte der Marktgemeinde.

Plus Der Gemeinderat Kühbach verabschiedet einen Haushalt, der ohne neue Schulden auskommt. Die Kommune steckt viel Geld in neue Baugebiete.

Von Gerlinde Drexler

Schulden muss die Gemeinde Kühbach keine machen, um Investitionen in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro stemmen zu können. Dafür räumt sie aber fast das Rücklagenkonto leer. Die finanzielle Lage sei weiterhin stabil, versicherte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag. Nachdem die Gemeinde viel in neue Baugebiete investiert, geht er davon aus, dass beim Verkauf der Grundstücke Einnahmen in die Kasse fließen werden. Der Gemeinderat beschloss den Haushalt einstimmig.

