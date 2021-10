Kühbach hat sich entschieden: Es gibt wieder keinen Weihnachtsmarkt

Angesichts fehlender Vorgaben der Regierung ist dem Gemeinderat die Lage zu unsicher. Die Hoffnungen richten sich auf 2022. Wie es beim Marktplatz weitergeht.

Einen Weihnachtsmarkt wird es auch heuer in Kühbach keinen geben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Grund waren vor allem die fehlenden Rahmenbedingungen für den Markt.

Beim Weihnachtsmarkt hat der Bürgermeister "Bauchweh"

Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher bekannte, beim Weihnachtsmarkt „ein bisschen Bauchweh“ zu haben. Er findet zwar, diesen abzuhalten, wäre ein wichtiger Schritt Richtung Normalität, wie er sagte. Aber: „Wir warten noch auf die Bestätigung der Regierung, wie wir ihn durchführen können.“ Weder darüber, wie die Lockerungen aussehen sollen noch zum Hygienekonzept würde bisher etwas Schriftliches vorliegen, bedauerte Kerscher. Der Plan der Gemeinde, einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen, der über mehrere Tage geht, sei ohne diese Bescheide schwierig, fand der Bürgermeister und ergänzte: „Ich weiß nicht, wie die Rahmenbedingungen aussehen.“ Er konnte sich vorstellen, dass es mit Hygieneauflagen auch schwierig werde, die Vereine zu motivieren.

Kühbacher Räte wollen keine Einschränkungen beim Weihnachtsmarkt

Josef Golling glaubte, dass die Vereine mitmachen würden, wenn der Adventsmarkt wie bisher nur an einem Abend wäre. Nachdem keine Adventskränze verkauft werden, könne man den Termin auch weiter nach hinten legen, schlug er vor. Thumm war zwar grundsätzlich dafür, etwas zu machen. Er betonte jedoch: „Aber mit so vielen Einschränkungen wird es nicht die Veranstaltung, die wir wollen.“ Seinem Vorschlag, den Weihnachtsmarkt heuer sausen zu lassen und es im nächsten Jahr richtig anzugehen, schloss sich der Gemeinderat schließlich an.

Was sonst noch los war im Gemeinderat Kühbach

Sanierung des Marktplatzes Rund 100 mögliche Maßnahmen kamen bei einer Bürgerbefragung zur Sanierung des Kühbacher Marktplatzes an einem Infostand zusammen. Jetzt wird eine Prioritätenliste erstellt. Dafür wird jede Gemeinderätin und jeder Gemeinderat fünf Bürgeranregungen auswählen, die ihrer Meinung nach am wichtigsten sind. In einer der nächsten Sitzungen wird das Gremium das Thema Stadtentwicklungskonzept behandeln. Dann wird auch ein Sanierungsgebiet festgelegt werden.

Termine von Vereinen Eine Zusammenkunft aller Vereine, um Veranstaltungstermine abzustimmen, wird es auch heuer nicht geben. Die Gemeinde wird die Termine von den Vereinen schriftlich erfragen.

Was braucht die Feuerwehr? Stefan Knobloch vom Büro für Feuerwehrfahrzeug- und Gerätebeschaffung stellte dem Gemeinderat in der nicht-öffentlichen Sitzung den Feuerwehrbedarfsplan vor. Er zeigt den Istzustand der fünf Wehren im Gemeindegebiet und ist als Leitfaden für den Sollzustand zu sehen. Bürgermeister Kerscher sagte auf Nachfrage der Redaktion: „Wir werden an verschiedenen Ecken nachjustieren müssen.“ Eine Änderung wird sein, dass es organisatorisch nur noch eine Feuerwehr geben wird, die fünf Standorte aber erhalten bleiben.

Umbau des Rathauses Angebote für die Außenanlage liegen noch nicht vor. Das Gremium ermächtigte den Bürgermeister den Auftrag zu vergeben. Das Gleiche gilt für die Medientechnik.

Mit Auflagen zugestimmt Auf den ehemaligen Tennisplätzen an der Schrobenhausener Straße wird eine Unterstellhalle mit Lagerhalle gebaut. Aus ortsplanerischer Sicht forderte das Bauamt eine Eingrünung der Halle. Das Vordach soll außerdem als eigene Dachfläche eine Neigung nach Südosten haben. Ziel ist, dass die Gesamthöhe des Daches reduziert wird. Die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen stimmten dem Bauantrag unter diesen Auflagen dann zu.

Bauantrag zugestimmt Von der Grundstücksgrenze zurückgesetzt müssen Mauer und Eingangstore beim Bau eines Auslaufbereiches an einem Schweinestall in Rettenbach gebaut werden. Unter der Auflage wurde dem Bauantrag zugestimmt.