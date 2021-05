Kühbach

Kühbach soll neuen Lebensmittelmarkt an der Paarer Straße bekommen

Im Anschluss an den Netto-Markt soll an der Paarer Straße in Kühbach ein Verbrauchermarkt entstehen. Die Rede ist im Ort von einem Edeka-Markt.

Von Gerlinde Drexler

Ein zweiter Lebensmittelmarkt will an der Paarer Straße in Kühbach neben dem bereits bestehenden Netto-Markt bauen. Der Vollsortimenter soll eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern und einen 100 Quadratmeter großen Backshop haben. Die Gemeinderäte diskutierten in der jüngsten Sitzung über einen gemeinsam genutzten Parkplatz der beiden Märkte.

