Kühbach

vor 51 Min.

Kühbacher Vereinsfahne kehrt nach 76 Jahren zurück „nach Hause“

Lisa Kerscher nahm die historische Fahne von Richard Fleming entgegen. In der Hand hält der 74-jährige Amerikaner ein Foto seines Vaters, der die Fahne im Zweiten Weltkrieg in einer Pfütze fand und mit nach Hause nahm.

Plus Seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Banner der Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach verschollen. Eine E-Mail setzt eine unglaubliche Geschichte in Gang.

Von Gerlinde Drexler

76 Jahre lang galt die Fahne der Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach als verschollen. Sie verschwand im April 1945, als die ersten amerikanischen Besatzungstruppen den Ort erreichten. Im November vergangenen Jahres war eine E-Mail der Deutschen Botschaft in Washington an die Gemeinde der Start einer unglaublichen Geschichte. Die Botschaft hatte den Kriegerverein als rechtmäßigen Besitzer einer historischen deutschen Fahne ausfindig gemacht. Am Mittwoch, 9. Juni, kehrt die Standarte nach Kühbach zurück.

