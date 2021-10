Kühbacher sind gefragt: Wie kann der Marktplatz schöner werden?

Die Gemeinde Kühbach will den Marktplatz neu gestalten. Dazu holt sie die Bürgerinnen und Bürger ins Boot. Sie dürfen am Freitag ihre Ideen einbringen.

Die Neugestaltung des Marktplatzes in Kühbach steht an. Grundlage für eine städtebauliche Förderung ist das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), das erarbeitet wird. Schon zu Beginn des Prozesses waren die Bürger gefragt. Erste Ergebnisse liegen vor. Am Freitag, 1. Oktober, können sie sich erneut einschalten.

Die Kühbacher finden ihre Gemeinde "lebenswert" und "schön"

Im Frühjahr konnten die Kühbacherinnen und Kühbacher ihre Einschätzungen zu den Stärken, Schwächen und Potenzialen des Ortes einbringen. Alle Haushalte erhielten eine Postkarte mit ergänzender Online-Befragung. Ergebnis: Zwei Drittel waren mit der Lebensqualität „sehr zufrieden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gemeinde wurde als „lebenswert“, „ländlich“, „schön“ und „familiär“ eingeschätzt. Positiv hervorgehoben wurden unter anderem das freundliche Miteinander, das aktive Vereinsleben, die gute Verkehrsanbindung und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten vor Ort.

Am Freitag gibt es einen Infostand am Kühbacher Marktplatz

Am Freitag können sich Interessierte von 11 bis 14.30 Uhr an einem Infostand am Marktplatz austauschen. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, Vertreterinnen und Vertreter des Marktgemeinderates sowie der Verwaltung stehen für Gespräche bereit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der Marktplatz belebt und verschönert werden könnte. Alle Interessierten können Ideen und Wünsche zur Neugestaltung des Ortsmittelpunktes äußern. Dazu werden verschiedene Möglichkeiten angeboten. Es wird ein Lageplan des Marktplatzes ausgelegt, in dem Handlungsschwerpunkte markiert werden können. Vorschläge können schriftlich oder zeichnerisch dargestellt werden. Materialien und Vorlagen sind am Infostand zu finden. Veranstaltung und Infostand werden vom Planungsteam betreut. Der Bürgermeister hofft auf eine rege Beteiligung: „Für ein langfristig tragfähiges Konzept sind wir auf möglichst vielfältige Einschätzungen und Vorschläge aus der Bevölkerung angewiesen.“

Das ISEK soll Ziele, Handlungsfelder und Projekte für die Entwicklung der Kommune für mehrere Jahre abstecken. Es ist die Grundlage für Förderungen im Rahmen der Bayerischen Städtebauförderung. Das informell gestaltete Konzept wird mit kommunalen Institutionen, Fachplanungen und Bürgerschaft erarbeitet. Fachlich unterstützt wird der Markt von den Planungsbüros ifuplan und Die Stadtentwickler. (AZ)

Lesen Sie dazu auch