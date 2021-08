Lüftungsgeräte für Kühbacher Schule: Zwei sind dafür, einer dagegen

Plus Der Schulverband Kühbach diskutierte zwei Stunden das Für und Wider von Lüftungsgeräten. Warum einer aus dem dreiköpfigen Gremium die Geräte ablehnt.

Lüftungsgeräte kaufen oder nicht? Und wenn ja, welchen Gerätetyp? Das waren Fragen, über die der Schulverband Kühbach, dem auch die Gemeinde Schiltberg angehört, rund zwei Stunden lang diskutierte. Das Gremium besteht aus Kühbachs Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzendem Karl-Heinz Kerscher, Schiltbergs Bürgermeister Fabian Streit und Gemeinderätin Astrid Sagstetter. Einer aus der Runde stimmte am Ende aus mehreren Gründen gegen den Kauf von Lüftungsgeräten.