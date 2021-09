Kühbach

vor 20 Min.

Markt Kühbach will seine 546 Straßenlaternen nicht auf LED umrüsten

Plus Soll der Markt Kühbach alle seine 546 Straßenlaternen im Gemeindegebiet auf LED-Lampen umrüsten? Der Gemeinderat entscheidet sich aus mehreren Gründen dagegen.

Von Gerlinde Drexler

Rund 276.000 Euro würde es kosten, die Lampen in allen 546 Straßenlaternen im Gemeindebereich von Kühbach auf LED umzurüsten. Für einen Großteil der Kosten würde es Zuschüsse geben. In seiner Sitzung am Dienstagabend sprach sich der Gemeinderat trotzdem gegen das Umrüstungskonzept aus. Dafür sah das Gremium mehrere Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen