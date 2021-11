Kühbach

vor 17 Min.

Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach soll einen Neubau bekommen

Vor dem Altbau soll in Zukunft der Neubau des Pfarrer-Knaus-Heims in Kühbach stehen. Die beiden Häuser sollen über das Treppenhaus verbunden sein.

Plus Das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach soll einen Neubau erhalten. Nun wurden Details zur Zahl der Plätze, der Zukunft der Tagespflege und den Kosten bekannt.

Von Gerlinde Drexler

Das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach soll einen Neubau bekommen. Der Kühbacher Gemeinderat stimmte dem Bauantrag am Dienstagabend zu. In der Sitzung wurde bekannt, welche Pläne der Pfarrer-Knaus-Verein für den Neubau und den Altbau hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen