Kühbach-Radersdorf

vor 7 Min.

Maislabyrinth in Radersdorf öffnet: Was für Regeln gelten

In diesem Jahr hat das Maislabyrinth der Familie Tyroller im Kühbacher Ortseil Radersdorf die Form eines Traktors.

Plus Es ist wieder so weit: Die Saison im Maislabyrinth der Familie Tyroller im Kühbacher Ortseil Radersdorf beginnt. An welche Regeln sich Besucher halten müssen.

Ein Elch, eine Sonnenblume und ein Dinosaurier: Das Maisfeld der Familie Tyroller in Kühbacher Gemeindeteil Radersdorf verwandelt sich jedes Jahr in ein Labyrinth. Heuer hat es die Form eines Traktors mit Grubber. Zu erkennen ist das aber nur aus der Luft. Ab Freitag, 16. Juli, öffnet das Labyrinth seine Pforten. Wann Besucher kommen können und welche Regeln gelten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .