Radersdorfer Maislabyrinth hat in diesem Jahr Form eines Traktors

Plus Das Maislabyrinth im Kühbacher Ortsteil Radersdorf öffnet Mitte Juli. In diesem Jahr gelten erneut verlängerte Öffnungszeiten. Die Geisternacht entfällt.

Das Maisfeld der Familie Tyroller aus Radersdorf ist sehr wandelbar. In den vergangenen Jahren schmückten dort bereits ein Elch oder auch ein Dinosaurier das Feld. In diesem Jahr hat sich die Betreiberfamilie für einen Traktor mit einem Pflug entschieden. Ab Freitag, 16. Juli, können Besucher jeden Tag von 10 bis 19 Uhr das Labyrinth erkunden.