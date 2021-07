Bundestagswahl: Neues Wahllokal für Kühbacher und Allenberger

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Kühbach hat die Wahllokale für die Bundestagswahl festgelegt. Sie ändern sich für einige Wähler in den Gemeinden Kühbach und Schiltberg.

Vor allem um die kommende Bundestagswahl im September drehten sich die Themen bei der jüngsten Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kühbach. Die VG, der die Gemeinden Kühbach und Schiltberg angehören, legte die Wahllokale fest und beschloss die Höhe des Erfrischungsgeldes, wie VG-Vorsitzender Karl-Heinz Kerscher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Das sogenannte Erfrischungsgeld ist die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Wahlhelfer.