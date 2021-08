41-Jähriger ist betrunken mit seinem Transporter auf B300 unterwegs

In Schlangenlinien fährt ein 41-Jähriger mit seinem Sprinter auf der B300. Erst in Schrobenhausen kann die Polizei ihn stoppen. Er hat keinen Führerschein.

Betrunken war ein 41-Jähriger am Sonntag auf der B300 bei Kühbach mit seinem Kleintranspoter unterwegs. Er war mit seinem Sprinter auf der B300 in Richtung Ingolstadt unterwegs. Gegen 19.10 Uhr wollte die Polizei ihn auf der Höhe von Kühbach anhalten. Wie die Polizei berichtet, reagierte er nicht auf die Anhalte-Signale und fuhr in Schlangenlinien weiter. Er konnte schließlich gestoppt werden, als er in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) über die Geroldsbacher Straße von der B300 abfuhr.

Betrunken auf der B300: Fahrer schon früher auffällig

Der 41-Jährige war laut Polizeiangaben derart betrunken, dass ihm beim Verlassen des Führerhauses geholfen werden musste. Anschließend begleitete ihn die Polizei zur Blutentnahme nach Aichach. Der Mann konnte zudem keinen Führerschein vorweisen. Nach Angaben der Polizei war ihm dieser nach einer Trunkenheitsfahrt im vergangenen Jahr abgenommen worden. (kneit)