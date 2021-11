Kühbach-Unterbernbach

Petition an den Landtag: Kein Ökostrom wegen Hochwasserschutz?

In einem Beitrag der Sendung "Quer" berichtet Winfried Maier über seine Pläne, auf dieser Fläche in Unterbernbach eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage zu bauen.

Plus Mit einem Solarfeld in Unterbernbach möchte Winfried Maier einen Beitrag zur Energiewende leisten. Die Behörden lehnen ab. Auch eine Petition im Landtag scheitert.

Von Gerlinde Drexler

Auf einem Hektar Fläche in Unterbernbach (Markt Kühbach) möchte Winfried Maier aus Augsburg eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage mit 750 Kilowatt Peak (kpW) bauen. Das Problem: Die Fläche liegt im Überschwemmungsgebiet der Paar, wo ein Bauverbot gilt. Das Landratsamt Aichach-Friedberg lehnte das geplante Vorhaben deshalb ab. Ebenso das Bayerische Umweltministerium, an das sich Maier daraufhin wandte. Der Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung des Bayerischen Landtags behandelte kürzlich Maiers Beschwerde über das Umweltministerium. Der Ausschuss schloss sich dessen Sicht an und lehnte Maiers Petition ab.

