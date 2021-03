11:53 Uhr

Kühbach trauert um die Baronin

Plus Im Alter von 77 Jahren starb Maria Luisa Freifrau von Beck-Peccoz, die Ehefrau des früheren Kühbacher Brauereichefs. Ihre letzte Ruhe soll sie im Aostatal finden.

Von Johann Eibl

Vor zwei Monaten beging sie ihren Geburtstag , am Samstag starb Maria Luisa Freifrau von Beck-Peccoz Spanó. Die Ehefrau des früheren Chefs der Kühbacher Brauerei, Federico Freiherr von Beck-Peccoz, wurde 77 Jahre alt.

Seit dem Jahr 1862 befindet sich die Brauerei Kühbach mittlerweile in der sechsten Generation im Besitz der Freiherren von Beck-Peccoz, die aus dem Aostatal stammen. Dort wird die Freifrau, die im Aichacher Krankenhaus an den Folgen eines Sturzes verstarb, auch ihre letzte Ruhestätte finden. Es ist vorgesehen, dass im August die Urne in der Familienkapelle beigesetzt wird.

Maria Luisa Beck-Peccoz ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Bild: Foto Rehle

Geboren wurde sie im Piemont

In einer kleinen Gemeinde in der italienischen Region Piemont wurde sie geboren als Tochter einer Malerin und eines Betriebswirtes. Dorthin war die Familie geflohen aus Sorge vor möglichen Bomberangriffen, die im Kriegsjahr 1944 drohten. Als Kind lebte die Freifrau in Genua, wo sie an der Universität auch das Examen in Betriebswirtschaft ablegte. Später hat sie in diesem Fach mit Auszeichnung promoviert.

In Genua lernte sie ihren Ehemann Federico kennen

Auch ihren späteren Ehemann Federico Freiherr von Beck-Peccoz, lernte sie in dieser Stadt kennen. 1969 wurde geheiratet, seit 1971 lebte die Freifrau im Kühbacher Schloss, damals wurde ihr Ehemann auch Geschäftsführer der Brauerei. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor, zwei Söhne, darunter der heutige Brauereichef Umberto, und eine Tochter. Deren Mutter machte sich auch als Lyrikerin einen Namen, für ihre Gedichte erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen.

Die Trauerfeierlichkeiten finden im engsten Familienkreis statt. Im Gedenken an die Verstorbene bitten die Angehörigen um eine Spende für das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach (IBAN DE31 7205 1210 0000 2100 96).

