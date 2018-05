07:11 Uhr

Kühbacher Brauereifest ist eingeläutet

Zum Auftakt herrscht am Vatertag wieder Ausnahmezustand . Während die Gäste feiern, werkeln die TSV- und Burschenvereinsmitglieder in Küche und Bar im Akkord.

Von Josef Mörtl

Ausnahmezustand herrscht seit gestern wieder in Kühbach: Mit dem Brauereifest hat am gestrigen Feiertag Christi Himmelfahrt, auch Vatertag, in der Marktgemeinde die fünfte Jahreszeit begonnen. Noch bis Sonntag ist in Kühbach „Wiesn-zeit“ auf dem Brauereigelände.

Zum Auftakt des Festes gestern herrschten angenehme Temperaturen, und es blieb vorerst trocken. Die Besucher strömten in Massen herbei, die meisten von ihnen in Dirndl und Lederhosen. Im Festzelt war ein zünftiger bayerischer Weißwurstfrühschoppen angesagt, noch ehe die erste Maß Festbier eingeschenkt war.

Nach dem Gottesdienst, als Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz mit Ehefrau Gwendolyn und den Söhnen Cedric und Amédée im Festzelt eintrafen, richtete Bürgermeister Hans Lotterschmid den Zapfhahn und den Bierschlegel her. Nicht mit auf dem Podium war an diesem Vormittag der Senior, Federico von Beck-Peccoz. Er schwang zu dieser Zeit für seine Tennisspieler den Schläger. Mit zwei gekonnten Schlägen zapfte Bürgermeister Lotterschmid das erste Fass Festbier an. Mittlerweile hat das Gemeindeoberhaupt Routine beim Anzapfen, denn es war heuer schon sein 23. Anstich.

Heuer gab die Trachtenkapelle aus Oberndorf (Kreis Donau-Ries) ihr Debüt am Vatertag. Die 25 Blasmusiker um ihren Dirigenten Martin Gottwald legten sogleich richtig los und brachten eine tolle Stimmung ins volle Zelt. Und wie immer wurde das erste 50-Liter-Fass Festbier gratis an die durstigen Besucher ausgeschenkt.

Im Herzstück des Festzeltes, der Küche, werkelten zum Auftakt schon 130 Mitglieder des TSV Kühbach im Akkord. Rollbraten, Weißwürste, Hendl und allerlei anderes wurde zubereitet. Wie Fördervereinsvorsitzender Norbert Peters verlauten ließ, werden bis zum Sonntagabend knapp 230 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein. Die TSVler mit ihren Helfern aus allen fünf Abteilungen haben mächtig aufgerüstet: Sowohl an einer besseren Unfallverhütung als auch an einer Verbesserung der Arbeitsabläufe wurde mächtig gefeilt. Den Donnerstag bezeichnete Peters als den absoluten Kampftag. Von zehn Uhr vormittags bis abends um elf Uhr gibt es hinter den Tresen kein Verschnaufen für die Helfer.

Ebenso wenig zum Verschnaufen kommen an den vier Tagen die Mitglieder des hiesigen Burschenvereins, die in der Bar für volle Gläser zuständig sind und im Weizenzelt für Nachschub sorgen.

Und neben all den Besuchern des Brauereifests aus nah und fern freut sich Umberto von Beck-Peccoz ganz besonders auf den Besuch seiner italienischen Freunde, die am Samstag eintreffen werden. Für sie ist das Brauereifest etwas ganz Besonderes. Untergebracht sind sie diesmal im neuen Hotel, der frisch eröffneten Schlossschmiede. Und nach einer Brauereibesichtigung geht es dann zum Feiern ins Festzelt.

Für die kommenden Tage bis Sonntagabend wünschen sich als Schirmherr Bürgermeister Hans Lotterschmid und die Baronsfamilie nichts sehnlicher als ein friedliches und unfallfreies Fest und dass das Wetter einigermaßen mitspielen wird.

