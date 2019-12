vor 53 Min.

Kühbacher Musikverein spielt Filmmelodien

Traditionell findet das Weihnachtskonzert am ersten Weihnachtsfeiertag statt. Ein großes Programm ist geplant

Der Musikverein Markt Kühbach veranstaltet sein großes Weihnachtskonzert am 1. Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, um 19 Uhr in der Kühbacher Schule. Das Konzert bildet für den Verein den musikalischen Höhepunkt des Jahres und erfreut sich stets großer Beliebtheit. Die etwa 40 Musiker proben mit Dirigent und Musiklehrer Joseph Rast bereits seit Wochen. Die Besucher dürfen sich auf Melodien aus italienischen Filmen, aus der Feder von Nino Rota freuen. Besonders bekannt wurde der Komponist mit der Filmmusik aus „Der Pate“, für die er unter anderem mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Zudem werden die Filmmusik „I Will Follow Him“ aus dem Hollywood-Streifen „Sister-Act“ und das bekannte Halleluja von Leonard Cohen zu hören sein. Mit dem Stück „Gloria Ramirez“ holen die Kühbacher ein Stück spanische Lebensfreude in die Schule. Freunde der bayerischen Blasmusik sollen nicht zu kurz kommen. Mit dem Marsch „Hoch Heidecksburg“ und der „Laubener Schnellpolka“ wollen die Musiker auch in diesem Genre ihr Können zeigen. Das Konzert beginnt am 1. Weihnachtsfeiertag um 19 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule Kühbach. Der Eintritt ist frei. (AN)

