Kühbacher genießen laue Sommernacht

Zum Marktfest ist der Marktplatz proppenvoll. Vereine tischen kulinarische Schmankerl auf

Von Josef Mörtl

Für das Kühbacher Marktfest hätte das Wetter gar nicht besser sein können. Als das Fest offiziell um 18 Uhr mit der Musikkapelle Kühbach eröffnet wurde, waren noch nicht viele Festbesucher da, denn die Sonne knallte erbarmungslos auf den Marktplatz. Doch nach und nach strömten die Besucher.

Hans Lotterschmid, für den es das letzte Marktfest als Bürgermeister war, dirigierte zum Auftakt den Bayerischen Defiliermarsch. Selten habe es in seiner 24-jährigen Amtszeit so tolles Wetter gegeben, sagte er. Er dankte allen Vereinen aus Kühbach und den Ortsteilen, die mit kulinarischen Gerichten aufwarteten. Je später es wurde, umso mehr Besucher strömten auf den Marktplatz. Für Senioren über 70 Jahre gab es ein Essen sowie eine Maß Bier. Am meisten schwitzen mussten zweifelsohne die Mitglieder des Fischereivereins, die in der Pfarrstraße ihren Grill mit Steckerlfischen aufgebaut hatten. Bereits um halb neun hatten sie ihren letzten Fisch verkauft. Aufs Fest gekommen waren auch die Schwestern Albertis und Brunengild sowie Pfarrer Paul Mahl, die sich erfrischendes Eis von der Familie Schrittenlocher aus Unterbernbach schmecken ließen. Beim Frauenbund fanden Kuchen, Vögerl und Apfelkiacherl reißenden Absatz. Zum ersten Mal wartete die Pfarrgemeinde mit Flammkuchen und Bierweizenbowle auf. Wer es deftiger wollte, der war am Stand der Feuerwehr aus Stockensau richtig. Sie war mit 15 Leuten im Einsatz und bot Steaksemmeln und Schweinsbratwürstl an. Die Metzgerei Rupp tischte Rollbraten auf. Ebenso begehrt war die bayerische Gyrospfanne des Motorsport-Clubs. Den Durst konnte man dann gleich nebenan in der Bar löschen.

Die jüngeren Kinder konnten sich bis spät in die Nacht auf dem Kettenkarussell austoben, das vor der Sparkasse aufgebaut war. Der TSV war wie immer mit einem Weizenstand vertreten. Anstehen musste man den ganzen Abend über am Schießstand der Vereinigten Schützen, wo sich die Besucher mit dem Lichtgewehr versuchen konnten. Direkt daneben schenkten die Schützen kühlen Wein aus dem Fass aus. Und je später es wurde, desto mehr waren die Tische um den Weinstand begehrt. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht hinein. Ausklingen ließen die Kühbacher ihr Fest am Sonntagmittag bei geselligem Mittagstisch.

