vor 40 Min.

Kühlgeräte, Leuchtstoffröhren, Teppiche loswerden

Bei der Wertstoffstelle am Affinger Bauhof können künftig auch Kühlgeräte abgegeben werden.

Wertstoffsammelstelle in Affing nimmt mehr an, die in Inchenhofen öffnet kürzer

Mehrere Änderungen gibt es auf den Wertstoffsammelstellen im Wittelsbacher Land, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstag mitteilte. Sie gelten seit Anfang Juli.

lKühlgeräte (sogenannte Wärmeüberträger) können ab sofort auch in Affing auf der Wertstoffsammelstelle kostenlos abgegeben werden, zusätzlich zu den Wertstoffsammelstellen in Aichach, Aindling-Todtenweis, Friedberg Münchener Straße, Merching und Mering.

lEnergiesparlampen und Leuchtstoffröhren können ab sofort wieder in Affing auf der Wertstoffsammelstelle abgegeben werden, zusätzlich zu Aichach, Aindling-Todtenweis, Friedberg Münchener Straße und zu den monatlichen Problemmüllsammelterminen.

lTeppiche werden jetzt über den Sperrmüllcontainer entsorgt. Sie werden nicht mehr separat verwertet. Dies hat zur Folge, dass die Bürger nun auch in Kissing, Obergriesbach, Petersdorf-Willprechtszell, Rehling und Schiltberg Teppiche abgegeben können.

l Die Wertstoffsammelstelle Inchenhofen hat nur noch samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. (AN)

Alle Informationen im Internet unter

https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/fachbereiche/abteilung-6-umwelt-abfallwirtschaft/kommunale-abfallwirtschaft/verwertung/wertstoffsammelstellen

