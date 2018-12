05:00 Uhr

Künstler zeigen im Sisi-Schloss ihre Schätze

Kunstverein stellt 120 Werke von 58 Vereinsmitgliedern in Unterwittelsbach aus.

Von Vicky Jeanty

Das Spiel mit den Motiven, die Wahl der Materialien und die individuelle Mal-und Gestaltungstechnik der Künstler-Mitglieder des Aichacher Kunstvereins machen die Mitglieder-Jahresausstellung des Aichacher Kunstvereins zu einem farbenfrohen, kunstvollen Genuss. Am Sonntag sind die Räume des Sisi-Schlosses in Unterwittelsbach Schaubühne für rund 120 Exponate, die 58 Künstler aus den Reihen des Kunstvereins geliefert haben.

Der Kunstverein mit Werner Plöckl und Jakob Steinberger an der Spitze darf aufatmen. Die Vernissage der anstehenden Ausstellung beendet zugleich einen wahren Ausstellungsmarathon, der übers Jahr die Kunstfreunde und ihre Mitstreiter in Atem gehalten hat. Im Sisi-Schloss war maßgeblich Irene Rung zuständig für die Installation der Räumlichkeiten. Zuvor hatten Ursula Schädler-Saub, Armin Saub, Meike Maiwald, Beate Blombach, Gottfried Hecht und Werner Plöckl als Jury die eingegangen Werke gesichtet und eine Auswahl getroffen.

Ausstellungsberechtigt waren ausschließlich Mitglieder des mittlerweile auf 217 Personen angewachsenen Kunstvereins. „Etwa die Hälfte von ihnen sind Künstler“, sagt Werner Plöckl. Mit zu den jüngsten Ausstellern gehört ein Neuzugang aus Stuttgart, der mit gerade einmal 27 Jahren drei seiner Werke eingereicht hat.

120 Werke musste Irene Rung auf sämtliche zur Verfügung stehende Räume im Sisi-Schloss verteilen. „Mehr geht nicht, das ist ein Rekord“, bestätigt Werner Plöckl. Die ersten Exponate hängen bereits im Eingangsbereich, sogar die schmalen Durchgänge zu den einzelnen Räumen sind bestückt. Gelegentlich scheint die Kunst die Räume zu sprengen, wiewohl Auswahl und Anordnung mit Bedacht und Umsicht angegangen wurden. Gelegentlich grüßen Szenerien aus heimischen Gefilden: der Radersdofer See oder ein Haus in Unterschneitbach (Max Biller), himmlische Ansichten aus dem Wittelsbacher Land (Ingrid Köhler), das Donaumoos von Karin Roth.

„Schweinereien in Öl 1“ beeindrucken

Die Motivvielfalt beeindruckt: Brigitte Jung lässt ihre „Schweinereien in Öl 1“ in Form von saftigen tierischen Haxen am Haken baumeln, Nicole Mahrenholtz‘ einsame Frau in Grün blickt verstört geradeaus und hält sich an Stricken fest. Bei Reinhold Kaiser blüht und grünt es „Blümerant“, die aufgeklebten gelben Segelschiffchen von Frauke Stolte sind am Anlanden. Emmeran Achters „Aufstehen“ bleibt gewollt verwischt und ist nur in der Bewegung zu erahnen.

Die Künstler haben die Materialien ausgereizt. Gips, Acryl, Stahl für eine „gebrochene Sphäre“ von Helga Coning, die in Sichtweite der digitalen Bildbearbeitung von Herbert Hanikas Blick ins Weltall steht. Aus gedrechseltem Sequoia-Holz formt Doris Leuschner ihre „Füllmoon“, Wess Wahrbachs Installation aus geschöpftem Papier und Weide leuchtet in Rot-Weiß. Roland Fürstenhöfers kleinformatige kolorierte Radierungen bestechen gleichermaßen wie großformatige Öl- oder Acrylbilder nebst feinsten Kunstwerken aus Japanpapier.

Veranstalter überwältigt von großer Resonanz

Die Veranstalter zeigen sich überwältigt von der großen Resonanz. Gleichzeitig seien beim Kunstverein die Kapazitäten am Limit, bestätigen Plöckl und Steinberger. Trotz konstant guter Besucherzahlen bei sämtlichen Ausstellungen im San-Depot und im Kögl-Turm werde eruiert, im kommenden Jahr das Angebot eventuell leicht zurückzufahren. Aichachs Ruf als kunstaffine Stadt dürfte das keinen Abbruch tun.

Bürgermeister Klaus Habermann wird die Ausstellung im Sisi-Schloss am Sonntag, 15 Uhr, eröffnen. Eugen Keri sorgt für die musikalische Umrahmung. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 6. Januar 2019, jeweils am Wochenende bei freiem Eintritt von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Für alle Kunstbeflissenen bietet sich ein „Kunsthopping“ an diesem Sonntag an. Dann ist auch die Finissage der Ausstellung Das Kleine Format im Kögl-Turm.

