07:31 Uhr

Künstlerin Maria Kolbinger belebt Schaufenster in Aichach

Dieses farbige Portrait in Acryl stellt die Sielenbacher Künstlerin Maria Kolbinger in einem Schaufenster in Aichach aus.

Plus Die Sielenbacher Künstlerin Maria Kolbinger nutzt einen leer stehenden Laden in Aichach, um ihre Bilder zu zeigen. Dabei tauscht sie die Werke immer wieder aus.

Von Evelin Grauer

Kunstausstellungen in der Corona-Krise waren im vergangenen Jahr rar. Auch momentan ist es für Künstler nicht einfach, ihre Werke zeigen zu können. Deshalb hat Maria Kolbinger aus Sielenbach jetzt eine Idee in die Tat umgesetzt, die sie schon länger hatte. Sie stellt ihre Kunstwerke in den Schaufenstern eines leer stehenden Ladens in der Werlbergerstraße 25 in Aichach aus. Die Bilder will sie immer wieder austauschen, damit die Ausstellung lebendig bleibt.

Die 51-jährige Kolbinger hat sich das Malen selbst beigebracht und bildet sich ständig fort. Seit 2016 hat die zweifache Mutter auch an diversen Ausstellungen im Wittelsbacher Land teilgenommen. Die gelernte Industriekauffrau ist Mitglied beim Aichacher Kunstverein und bei Aic Creativ.

Eines der Werke der Sielenbacher Künstlerin Maria Kolbinger. Der Mond eine Mischtechnik aus Aquarell und Acryl. Bild: Maria Kolbinger

In den zwei Schaufenstern, die sie in der Werlbergerstraße gegenüber des Eiscafés San Marco bestückt, sind rund 30 Bilder in verschiedenen Formaten und Techniken zu sehen. Derzeit überwiegen Acrylbilder, aber auch Aquarelle und Bleistiftzeichnungen sind dabei. Demnächst sollen Bilder ausgestellt werden, die zuletzt ein Jahr im Aichacher Krankenhaus aufgehängt waren. Wie Kolbinger berichtet, fiel die Vernissage vor einem Jahr wegen Corona zwar aus, aber ihre Werke blieben die ganze Zeit über in der Klinik.

Künstlerin hofft auf viele Betrachter

Wie lange die Sielenbacherin ihre Bilder im Schaufenster zeigen kann, ist offen. Auf jeden Fall so lange, bis der Laden wieder vermietet ist, sagt sie. Die Autodidaktin hofft, dass viele Menschen am Laden vorbeilaufen und sich ihre Bilder anschauen. Ihr ist es einfach wichtig, dass sie ihre Werke zeigen kann und andere Spaß daran haben. Ein schöner Nebeneffekt ist für Kolbinger, wenn sie dadurch auch ein paar Bilder verkauft. Der Verkauf funktioniert auf Call & Collect-Basis. Wer ein Bild kaufen will, ruft Kolbinger an und vereinbart einen Termin mit ihr.

Ein Beispiel für ein Portrait nach Fotovorlage, die Maria Kolbinger auf Bestellung anfertigt. Bild: Maria Kolbinger

Ihre Vielseitigkeit demonstriert die 51-Jährige auch auf ihrer Homepage www.allamia.de. Dort bietet sie beispielsweise auch Porträts auf Bestellung an - als Bleistiftzeichnungen. Dabei bildet sie nicht nur Menschen, sondern auch Tiere ab. Zudem teilt sie auf ihrer Internetseite unzählige Fotos mit den Besuchern.

Auch als Autorin hat sich Kolbinger unlängst versucht. Im vergangenen Jahr erschien ihr Kinderbuch "Drehauge - Ein kleines Chamäleon entdeckt die Welt". Darin büchst das vom Zooalltag gelangweilte Chamäleon Drehauge aus seinem Terrarium aus, um die Welt kennenzulernen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen