vor 17 Min.

Künstlerinnen malen Bilder für den guten Zweck

Claudia Schwebke-von Busse und Jasmin Swoboda verkaufen im Kühbacher Pfarrsaal 29 Werke

Zwei Künstlerinnen, eine ehemalige Kunstlehrerin an der Theresia-Gerhardinger-Realschule in Weichs (Landkreis Dachau) und ihre ehemalige Schülerin stellten ihre Werke jetzt im Pfarrsaal in Kühbach aus. Ein Jahr lang standen Claudia Schwebke-von Busse, 65, aus Kühbach und Jasmin Swoboda, 17, aus Weichs in regem Kunstaustausch. Gegenseitig haben sie sich ermuntert, fleißig für die Kunstausstellung in Kühbach zu malen.

Jetzt lockte die Kunstausstellung über die Zeit, das Leben und die Liebe, daher auch der Titel „Zeitfluss“, mehr als 150 Kunstliebhaber in den Pfarrsaal. Ausgestellt waren Bilder mit unterschiedlichsten Themen und Techniken. Auch ein paar bemalte Schuhe waren ausgestellt.

Bei der Vernissage erzählte Claudia Schwebke-von Busse über ihre künstlerischen Ideen, die sie unter anderem auch für Kinder in Ferienkursen anbietet. Sie sagt: „Ich liebe es, Kindern Kunst und Werken beizubringen und es drängt mich auch immer selber, etwas künstlerisch umzusetzen.“ In der Erfahrung von Atmen, Bewegen, Gleichgewicht ausbalancieren, finden sich die Ideen für die Motive der Kühbacher Künstlerin. Der Energiefluss, der sich daraus entwickelt, ist auf den Bildern spürbar.

„Meine Bilder zeigen Träume und erzählen Geschichten“, sagte Swoboda. „Inspiriert werde ich von Musik, Filmen und Literatur“. Ihre Anregung zum Bild „A Cup of Storm“ fand sie in dem Buch „Also sprach Zarathustra“ von Friedrich Nietzsche: Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.

Der Herzenswunsch von Claudia Schwebke-von Busse, den Erlös ihrer Bilder an „Ärzte ohne Grenzen“ zu spenden, wurde von allen gerne angenommen. Der Verkauf von 29 Bildern erbrachte den stolzen Betrag von 1150 Euro. „Ärzte ohne Grenzen“ leisten in rund 70 Ländern unentgeltlich medizinische Nothilfe. (mz)

Themen folgen