19.12.2018

Kugel für den Christbaum selber blasen

Weihnachtsmarkt in Obergriesbach: Erlös für Bunten Kreis

Der Weihnachtsmarkt bei der Familie Eberle in Obergriesbach ist auch in diesem Jahr verbunden mit einer Spendenaktion zugunsten des Bunten Kreises, dem Förderverein der Kinderklinik in Augsburg. Am Freitag 21. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt um 16 Uhr.

Die Besucher erwartet ein kulinarisches Angebot, das von Flammkuchen über Schupfnudeln und Steckerlfisch bis hin zu Kaffee, Kuchen und Glühwein reicht. Glasbläser Hubert Asam ist auf dem Markt mit einem Stand vertreten. Dort können Kinder ihre eigenen Christbaumkugeln blasen und mit zu sich nach Hause nehmen. Karl Gerbl stellt seine exklusiven Krippen aus. Zudem findet eine Verlosung mit vielen Preisen statt. Freunde, Verwandte, Nachbarn und Sponsoren unterstützen die Familie Eberle tatkräftig und tragen damit erheblich zu der Spendenaktion für einen wohltätigen Zweck bei.

Seit mittlerweile bereits über 25 Jahren betreut der Bunte Kreis Familien mit 0chronisch krebs- und schwerstkranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mit den Spenden werden zum Beispiel sozialmedizinische Nachsorgeleistungen, Patientenschulungen für chronisch kranke Kinder, tiergestützte Therapien, therapeutische Geräte und vieles mehr finanziert.Nach Angaben der Stiftung nehmen etwa 2000 Familien jährlich die Hilfsangebote des Bunten Kreises in Anspruch. (wak, Symbolfoto: Ronald Hinzpeter)

