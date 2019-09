vor 37 Min.

Kundgebung für Klimaschutz

Zur nächsten Demo „Fridays for Future“ in Aichach für Klimaschutz sind jetzt nicht nur Schüler aufgerufen.

„Fridays for Future“: Auch Ältere sind am Freitag zur Teilnahme an der Demonstration in Aichach aufgerufen

Am Freitag, 20. September, demonstrieren auf der ganzen Welt Menschen für den Klimaschutz – auch in Aichach. Die Demonstration beginnt um 16 Uhr beim Maibaum am Rathaus.

Die Organisatoren – die lokalen Fridays-for-Future- und Parents-for-Future-Gruppen sowie die Aichacher Grünen – haben den Termin bewusst auf den Nachmittag gelegt, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

Wie schon bei der ersten Fridays-for-Future-Aktion in Aichach ist es wieder eine Mehrgenerationendemo. Das heißt, es sind nicht nur Schüler und Jugendliche aufgerufen, sondern auch Eltern, Großeltern, Lehrer und auch alle anderen, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen wollen. Ihre Teilnahme beziehungsweise Unterstützung haben die Unabhängigen, die ÖDP, der Bund Naturschutz und die Energiebauern GmbH zugesagt. Außerdem spielt die Aichacher Band Salt’n’ Vinegar. (AN)

