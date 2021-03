vor 17 Min.

Kundgebung in Aichach gegen Maskenpflicht und Corona-Lockdown

Auf dem Tandlmarkt in Aichach fand am Samstag eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen statt. Die Redner kritisierten diese überwiegend mit deutlichen Worten. Zu Beginn kontrollierten zwei Polizistinnen die Einhaltung der Maskenpflicht.

Unter dem Titel "Offenes Mikrofon" fand am Samstag in Aichach eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen statt. Etwa 25 bis zeitweise 50 Menschen hörten zu.

Von Nicole Simüller

Gegen die Maskenpflicht an Schulen und den erneuten Corona-Lockdown fand am Samstag eine Kundgebung auf dem Tandlmarkt in Aichach statt. Etwa 25 Menschen verfolgten sie zu Beginn und gegen Ende. Phasenweise hörten bis zu 50 Menschen zu. Unter den Zuhörern herrschte ein stetes Kommen und Gehen.

Katrin Hildebrandt hatte die Kundgebung angemeldet. Auf Nachfrage sagte sie, sie sei zwar bei den "Corona-Skeptikern Wittelsbacher Land". Doch die Veranstaltung habe damit "nichts zu tun". Sie habe die Veranstaltung "als Privatperson" angemeldet. Unter dem Motto "Offenes Mikrofon" konnte jeder, der wollte, seine Meinung zu den Corona-Maßnahmen äußern.

"Offenes Mikrofon" in Aichach: Ein Dutzend Redner kritisiert Corona-Politik

Rund ein Dutzend Redner machte davon Gebrauch. Sie kritisierten unter anderem die Maskenpflicht an Schulen, den erneuten Lockdown und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Einige beklagten die Folgen für Schulkinder, die im Sportunterricht Maske tragen müssten, im Distanzunterricht den Anschluss verlören und psychisch unter der Situation litten. Andere prangerten die Folgen des Lockdowns für die Wirtschaft oder die Gesellschaft an.

Manche Redner schlugen schärfere Töne an: Sie nahmen etwa die Maskenaffäre als Beleg für die fehlende Integrität von Politikern. Andere sprachen von "raffinierter Propaganda" der Politik im Zusammenhang mit der Pandemie oder gar von einer "Plandemie", die durch die Testpflicht bei Schulkindern nach oben getrieben werde. Eine Rednerin sagte, die Regierung führe Krieg gegen das eigene Volk.

Kundgebungen am Samstag nacheinander in Friedberg und in Aichach

Die Veranstaltung blieb friedlich. Die Polizei verzeichnete vier Verstöße gegen die Maskenpflicht. Sie war eine der Auflagen für die Veranstaltung. Unmittelbar vor der Kundgebung in Aichach hatte eine Kundgebung des "Unterkreises Zukunft in Not" in Friedberg stattgefunden. Einen Zusammenhang beider Kundgebungen bestritten die Veranstalter.

