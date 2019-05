vor 44 Min.

Kunst und Handwerk: Keramik in Variationen

Bärbel Leinfelder öffnet ihre Produktions- und Ausstellungsstätten

Eine Vielfalt an Keramikkunstwerken war am Wochenende bei Bärbel Leinfelder im Aichacher Stadtteil Edenried zu sehen: Die Künstlerin hatte ihre Produktions- und Ausstellungsstätten geöffnet.

Einblicke in ihre Werkstatt, wo ihre handgefertigten Keramikunikate entstehen, gewährt Leinfelder nur zu bestimmten Zeiten. Ansonsten ist sie auf Garten- und Kunsthandwerkermärkten in der nahen und weiteren Umgebung zu finden. Bei ihrer Ausstellung zeigte sie nun rote Herzen, Gartenkeramik, Schilder mit verschiedenen Sprüchen, Gebrauchsgeschirr und Figuren aus der Tier- und Fabelwelt. Bärbel Leinfelder ist eine Autodidaktin in Sachen Keramik. Seit 20 Jahren befasst sie sich mit dem Anfertigen von Keramik und seit zehn Jahren hat sie eine eigene Werkstatt auf ihrem Hof.

„Meine Ideen schaue ich meiner Umgebung und der Natur ab“, erzählt sie. „Danach wäge ich ab: Wie oder was kann ich bei der Gestaltung meiner Werke umsetzen.“ Bis zu drei Tage bleiben ihre Keramiken im bis zu 1250 Grad Celsius heißen Brennofen. Sie gibt auch Töpferkurse.

Mit von der Partie bei der Ausstellung war Birgit Moll aus Affing, die den Besuchern die Kunst des Weidenflechtens zeigte. (ech)

